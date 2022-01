Com uma programação recheada de rock, pop, folk e MPB, o Lowbrow Lab Arte e Boteco recebe, nesta sexta-feira (14/1), dois ex-participantes do The Voice Brasil, reality musical da Rede Globo. Os cantores Manso (foto) e Arthu sobem ao palco a partir das 21 horas.

Manso se apresentará com banda formada por Claudio Luz (teclas), Wendell Will (bateria) e Cleiber Guimarães (contrabaixo). Arthu, por sua vez, fará um show no formato voz e violão.

Dono de uma voz suave e potente, Manso contabiliza mais de dez anos de carreira e teve passagem The Voice de 2020. Além de intérprete, traz em seu repertório músicas autorais, como as do disco Desculpa a Demora, lançado em 2018.

Já Arthu teve seu primeiro contato com estúdios e com o mundo da música ainda muito jovem. Aos 23 anos, decidiu deixar o emprego como diretor de arte em uma agência de publicidade para se dedicar totalmente à música. Em 2018, representou o Goiás no The Voice, chegando às quartas de final nos times de Lulu Santos e Michel Teló.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre às 19 horas, com a mostra coletiva Ancestral, com curadoria do proprietário da casa Roan. A nova exposição apresenta pinturas, fotografias, instalações e caderno artístico das artistas Mirna Anaquiri, Roberta Rox, Ayanna Duran e Katiúscia Costa.

SERVIÇO

Shows com Manso e Arthu

Data:

sexta-feira (14/01)

Horário de abertura:

19 horas

Horário do show:

21 horas

Entrada:

R$ 20

Local:

Lowbrow Lab Arte e Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)