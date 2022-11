A marca goiana Thear Vestuário, que tem à frente o estilista Theo Alexandre, desfila nesta sexta-feira (18/11) no São Paulo Fashion Week (SPFW). A coleção Methamorfose será apresentada ao público da maior e mais importante semana de moda do Brasil às 17 horas, no Komplexo Tempo. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal do SPFW no YouTube.

Essa é a segunda vez que da marca no SPFW. Em maio, a Thear estreou na semana de moda com o desfile digital (por conta das restrições da pandemia). Dessa vez, a participação será presencial, um desafio ainda maior para Theo Alexandre.

A expectativa do estilista é impactar os convidados com os 22 looks, que terá seda e muitas referências regionais. “A coleção convida à construção de um olhar mais sensível aos processos de transformação cíclica do ser humano. Inspirada nas três fases da metamorfose do bicho-da-seda: lagarta, casulo e mariposa, trará a personificação da lagarta por meio do movimento em infinito e estampas que dialogam com o ato de se permitir sair do comum e partir em busca de si mesmo, em uma autêntica e encantadora transformação”, explica.

O diálogo com o tecido traz volumes e franzidos pensados ora para aproximar, ora afastar. O tingimento natural é feito à base de folhas, cascas e frutos do Centro-Oeste brasileiro. Assim, o estilista evidencia o regionalismo e compõe a cartela de cores da coleção que transita entre tons terrosos, off do algodão e o índigo, inspiradas nas diversas tonalidades de mariposas.

Outro destaque da apresentação será um casting plural com destaque para a questão do etarismo na moda. Para isso, a Thear convidou a artista plástica, professora, autora de livros e especialista em Visual Merchandising Sylvia Demetresco, de 73, para desfilar um dos looks da nova coleção.