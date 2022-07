Aquilombar-se. É esse o tema da 22ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que começa nesta sexta-feira (15), e segue até o dia 30 na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiâs. Trata-se da primeira edição do projeto após dois anos sem acontecer presencialmente por conta das restrições da pandemia. O evento é realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge.

Até o final de julho, serão realizados na Chapada dos Veadeiros diversos eventos que destacam a força da cultura popular no norte de Goiás. A programação do Encontro de Culturas conta com shows de Maria Gadú, Cordel do Fogo Encantado, o rapper Owerá, Anelis Assumpção, Curumin, Juçara Marçal e Kiko Dinucci. O projeto também promove a participação de comunidades tradicionais da região da Chapada, do Batuque de Ponto Chique (MG), do grupo Caiana dos Crioulos (PB) e do Terno de Moçambique do Capitão Júlio Antônio (MG).

Nessa edição, participam do evento as etnias fulni-ô (PE), caiapó mebêngôkré (PA), xavante (MT), guarani mbyá (SP), cariri xocó (AL), craô (TO) e da região do Alto Xingu (MT). Para a abertura, nesta sexta-feira (15), o encontro começa a programação com a primeira etapa do projeto, a Aldeia Multiétnica, em uma área privada de preservação ambiental do Cerrado, a 20 km de Alto Paraíso de Goiás, com a participação de diversos povos indígenas brasileiros.

Com o tema Territórios Etnoeducativos, a Aldeia promove a oportunidade de imersão nas culturas das etnias indígenas, que mantêm e exercem tecnologias sociais, culturais e ambientais desenvolvidas há milhares de anos. A vivência dura uma semana, com atividades que envolvem celebrações, cantos, rezas, culinária, ritos e pinturas tradicionais dos povos indígenas participantes.

No dia 23, a cantora Maria Gadú sobe ao palco do espaço montado na Aldeia Multiétnica com o show Quem Sabe Isso Pode Ser Amor, alicerçado por canções de Milton Nascimento e Marisa Monte. No mesmo dia, o rapper Owerá também se apresenta no local. Já no dia 24, será a vez do grupo Cordel do Fogo Encantado promover um show do seu novo espetáculo, Água do Tempo, que narra sua trajetória pessoal e criativa, celebrando a poesia e o teatro.

Patrimônio

Evento que já se firmou no calendário da cultura popular brasileira, o Encontro de Culturas passa por um processo para se tornar Patrimônio Imaterial de Goiás. Em junho, o deputado estadual Coronel Adailton (PRTB) apresentou um projeto de lei que propõe o reconhecimento do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros como Patrimônio do Estado.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa para apreciação e, caso aprovado, vai ao plenário para votação. “O evento reúne e levanta bandeiras fortes, como a diversidade, a agenda ecológica e a preservação das culturas tradicionais e populares, cujas manifestações são patrimônios imateriais”, destaca Juliano Basso, coordenador do encontro e presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge.