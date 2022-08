A nostalgia do disco de vinil irá se misturar com a moda sustentável, discotecagem e gastronomia de rua na segunda edição da Vinillândia. O evento irá reunir 14 expositores de Goiânia, São Paulo e Brasília, que irão oferecer discos novos e usados, nacionais e importados, além de raridades e relançamentos. A edição ocorre no Centro Cultural Martim Cererê, neste sábado (13), a partir das 15h, com entrada franca.

A feira reúne lojistas que prometem ofertas especiais e uma grande variedade de títulos. Mafer (SP), a Som Livre (GO), e as brasilienses Astoria Discos e a Dom Pedro são algumas das marcas que marcarão presença no Martim. Outros goianos como Bacural Discos, Fadiga Discos, Dhaher Discos, Vitologi, Discos e Afins, Johnny Records, Lado A Discos e a Loja Monstro também farão parte do evento.

Mas, a Vinillânida não fica só nos LPs. Haverá brechós de roupas, bar com cervejas especiais, além de hambúrgueres, espetinhos e jantinha. A programação musical reúne sets que vão desde MPB ao rock, com DJs que também usam os tradicionais bolachões em suas apresentações. Pridjey, o Coletivo Odara, Ivan, Giras, Gordogroove, Glauco Brandão e Pafa compõem o line up do dia. As apresentações começam às 16 horas e vão até meia noite. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

2ª edição Vinillândia – Feira nacional de discos de vinil

Data: Sábado, 13 de agosto, a partir das 15 horas

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor Sul)

Entrada franca

