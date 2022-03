Um jovem que sonha em ir à Austrália tentar a sorte como cantor, mas acabada sendo enviado como professor para Lunana, a vila rural mais remota do pequeno país de Butão. Esse é o enredo do filme ‘A Felicidade das Pequenas Coisas’, que encerra as sessões-degustações da 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões. A terceira e última sessão ocorre na próxima sexta-feira (1/4), às 19h, na Galeria CineX.

O filme concorreu ao Oscar de 2022 na categoria de Melhor Filme Internacional, sendo a segunda produção cinematográfica de Butão, um país da Ásia meridional. Dirigido por Pawo Choyning Dorji, o longa conta a história de Ugyen Dorji, que após inúmeros infortúnios e ‘má sorte’, acaba sendo conquistado por seus alunos.

Pawo Dorji, que assina o roteiro e a produção do longa-metragem, decidiu montar um elenco de estreantes que moram na região, para aproximar os atores da história dos personagens. A fotografia de ‘A Felicidade das Pequenas Coisas’ é feita pelo único profissional de Butão formado na área, Jigme Tenzing.

Com a curadoria de Lisandro Nogueira, o público poderá ver o filme asiático pelo valor promocional de R$15 a meia entrada para todos. Após a sessão, ocorrerá um debate sobre a temática do drama e comédia no cinema, com as psicólogas Silvana Castro e Fabiane Assis.

A 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões ocorre entre os dias 8 de abril e 21 de abril, na Galeria CineX, das 12h30 às 21h, e contará com mais de 100 filmes em exibição.

SERVIÇO

Terceira sessão-degustação da mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Quando: sexta-feira (1/4)

Horário: 19h

Local: Galeria CineX (antigo Banana Shopping)

Endereço: Av. Araguaia, 376 - St. Central

Valor dos ingressos: R$ 15