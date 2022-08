Espetáculos e oficinas de teatro, dança e circo para todos gêneros e idades. Após um hiato de atividades, devido a pandemia da Covid-19, acontece a segunda edição da Mostra de Teatro Ceres. O evento, que começa nesta segunda e segue até sexta-feira (15 a 19/8), leva a cidade no Vale do São Patrício apresentações de grupos premiados de dança e teatro, além de oficinas de formação artísticas. Todas as atividades são gratuitas.

Com a proposta de descentralizar o acesso a ações e eventos culturais, a mostra promove espetáculos gratuitos e inclusivos, com acesso à pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa edição acontecerá no campus do Instituto Federal Goiano (IF), em Ceres, com a expectativa de alcançar um público de 4 mil pessoas.

Ao todo serão dez espetáculos cênicos e três oficinas de iniciação e formação artística. Haverá, também, espaço para que artistas e artesãos locais exponham seu trabalho durante o evento. A Mostra Cultural Ceres é realizada pelo grupo Sem Nome Cia Teatro e, durante sua primeira edição, em 2018, movimentou o cenário teatral do Estado com a participação popular de cerca de 4,4 mil pessoas.

Espetáculos

O Grupo de Teatro Impacto (GTI), convidado da mostra, fará a abertura do evento com a apresentação do espetáculo ‘Balanço’, na segunda-feira (15), às 20h. Já na terça-feira (16), a Poesia que Gira fará uma apresentação voltada ao público infantil, com ‘Rato de Biblioteca’, às 9h, e o grupo Teatro Bastet apresentará a comédia ‘A História é uma Istória’, às 20h.

A programação segue com os grupos Anthropos Cia de Arte, com o ‘Lições de Motim’; Ateliê do Gesto, que traz o espetáculo de dança ‘O Crivo’; e Stuart Teatro RV, com ‘Mery Stuart’. O encerramento da mostra ficará por conta do Teatro no Escuro com a peça ‘Plural’.

Com mais de 20 anos de estrada, a Sem Nome Cia Teatro, organizadora do evento, apresentará três peças da companhia: o espetáculo adolescente ‘Eu Nasci Mulher’, o drama psicológico ‘Distrito Zero’ e ‘A Plástica Desnecessária’, que trata sobre gordofobia. Todas as apresentações serão feitas na quinta-feira.

Oficinas

As três oficinas serão ministradas em salas de aula e espaços alternativos do IF, entre quarta e quinta-feira. Cada uma delas terá uma carga horária de 12h e será restrita a 40 participantes. O intuito dos organizados é construir aprendizado do fazer artístico contemplando crianças, adolescentes, adultos e pessoas da melhor idade, além de incluir pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no próprio campus da instituição de ensino, pelos números (62) 98464-2891 e (62) 98483-3904, ou pelo e-mail semnomeciateatro@gmail.com.

Programação de espetáculos

Segunda-feira (15/08)

19h30 Abertura Oficial

20h Espetáculo Balanço

Terça-feira (16/08)

9h Rato de Biblioteca

20h História é uma Istória

Quarta-feira (17/08)

14h O Crivo

20h Lições de Motim

Quinta-feira (18/08)

09h Eu Nasci Mulher

14h A Plástica Desnecessária

20h Distrito Zero

Sexta-feira (19/08)

09h Mary Stuart

19h30 Encerramento

20h Plural

SERVIÇO:

II mostra de Teatro de Ceres

Data: 15 a 19 de Agosto 2022

Local: Auditório do IF Goiano – Campus Ceres

Horários: 09h, 14h, 19h30, 20h

Entrada franca

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)