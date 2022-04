Como forma de trazer à luz uma realidade brasileira, a artista plástica Haydèe Sampaio expõe virtualmente 13 obras sobre o povo que vive às margens dos rios, principalmente as mulheres, com seus ofícios, saberes e tradições. Lançado na este mês, o projeto Ribeirinhas: linha da ribanceira pode ser visitado no site https://www.artcocirandadaarte.com.br até o dia 8 de junho. Além das obras de arte, também conta com lives voltadas para professores e estudantes da rede pública. Todas as atividades são gratuitas e livres para o público.



Sendo a própria artista ribeirinha, a memória e voz de Haydèe Sampaio se mesclam à tinta e aos traços das obras, que buscam registrar e valorizar especialmente as mulheres dessas comunidades. São benzedeiras, bordadeiras, tecelãs, curandeiras e lavadeiras, evidenciando não só o cotidiano, como também a sobrevivência diária dessas trabalhadoras.



Haydèe explica que iniciou o trabalho durante a pandemia, e procurou aproveitar “esses momentos de pausas que a vida dá” para resgatar lembranças da sua origem em Marabá, na beira do rio Tocantins. Radicada em Goiânia, a artista e bacharel em museologia realizou um total de 30 obras voltadas para a questão de invisibilidade da mulher que, segundo ela, é vista geralmente pelo olhar do estereótipo da sociedade e esquecida pelo enquadramento econômico, sem possuírem registro impresso da sua história e cultura.



Por questões técnicas da própria plataforma, de todo o seu trabalho, apenas a série com 13 obras será exposta online. Mas, a artista almeja alcançar o seu objetivo com a mostra gratuita. “Espero que ela dê um pouco de visibilidade para essa mulher ribeirinha, trabalhadora e comum. De certa maneira, espero que a pessoa olhe para essas mulheres com um olhar que possa reconhecer o seu valor.”



“É uma presença de vida sobre saberes ribeirinhos. As imagens propõem reflexões sobre o conhecimento popular enquanto patrimônio identitário”, diz a curadora da mostras, Leda Guimarães. O projeto tem conta com recursos do Edital de Artes Visuais da Lei Aldir Branc.

O projeto, disponível no site consiste em uma exposição virtual e duas lives no canal do YouTube da artista. Programadas para os dias 5 e 6/5, a primeira live contará com a participação da professora da Facudalde de Artes Visuais da UFG Lêda Guimarães, dos professores do Ciranda da Arte e da coordenadora do Artco, Rochane Torres. Já a segunda, será voltada para alunos do ensino médio da Escola Estadual Nhanhá do Couto. Todas as atividades são gratuitas e livres para todo o público.

Para acessar a mostra Ribeirinhas, após entrar no endereço do site, basta clicar em ‘em cartaz’ e entrar na galeria virtual. Os textos e quadros podem ser navegados virtualmente pelo público por meio das setas laterais, tanto pelo desktop quanto pelo celular. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Exposição Ribeirinhas: linha da ribanceira

Onde: https://www.artcocirandadaarte.com.br/

Quando: de 08/04 a 08/06

Mostra gratuita e aberta ao público em geral

Live com professores

Quando: 05/05

Onde: Canal Haydee Sampaio Art

Horário: 19h

Live com estudantes da Escola Estadual Nhanhá do Couto

Quando: 06/05

Onde: Canal Haydee Sampaio Art

Horário: ainda a definir

Mais informações @expo_ribeirinhas