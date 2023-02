Os apreciadores de artes visuais poderão conferir o trabalho de 16 artistas goianos na mostra o Amor, a Morte e as Paixões (AMP 2023). A exposição gratuita integra a programação cultural do evento de cinema que terá início nesta quarta-feira (15), no Cinex Cult do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

A proposta da exposição de arte é encantar os visitantes com a valorização cultural da região. As opções vão desde murais, passando por telas e esculturas, até performances corporais. A visitação segue até 1º de março.

Com curadoria e produção de Larissa Pitman (Valenta), assistência de Gabriela Cardoso e montagem de Matheus Alves (InkVandal), a exposição de arte terá quatro ambientes: Salão Futurista, Salão Acalanto, Salão Beco Goiano e Salão Utopias.

“O intuito é celebrar a diversidade e pluralidade das produções artísticas goianas. A exposição foi projetada em quatro cenários que propõem ao público uma imersão sensorial e interativa”, explica a curadora Larissa Pitman.

No espaço, montado ao lado da entrada para os cinemas, o publico encontrará trabalhos dos artistas: Âmbar Pictórica, Danillo Butas, Diogo Rustoff, Douglas Poderi, Hariel, Jasmin Claveaux, João e Ju, José Alecrim, Leoua, Leonardo Arcanjo

Marcelo Maróstica, Okun, Priscila Avelar, Tatiana Leal, Leonardo Arcanjo, Wes Gama.

Entre os destaques estão os murais de Wes Gama, do Coletivo LambesGóia e de Danillo Butas. A exposição contará ainda com perfomance de Aridan.

Filme grátis

A abertura da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” contará ainda com entrada gratuita para o filme “Regra 34”, dirigido por Júlia Murat, vencedor do prêmio Suíço Leopardo de Ouro. A sessão será às 19h30, no CineX Cult do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada do público está sujeita à lotação das salas.

O primeiro dia da mostra contará ainda com a presença das atrizes Sol Miranda e Lorena Comparato, que atuaram no “Regra 34”. O evento de abertura traz um bate-papo sobre a história da produção, que trata sobre uma jovem advogada negra que passou vários anos realizando apresentações on-line de sexo para pagar sua própria faculdade. O filme traz ainda uma reflexão sobre abusos.

Até o dia 1º de março, a mostra traz aos cinéfilos de Goiás cerca de 70 filmes, entre indicados ao Oscar, produções goianas e títulos premiados em festivais internacionais. Os ingressos custam R$ 30 por sessão, com três opções de passaporte.