A mostra "O Amor, a Morte e as Paixões" já tem novo local e data para ser realizada. Após diversos adiamentos por conta da pandemia e até de um incêndio, a 14ª edição do evento será de 15 a 26 de fevereiro, no período do Carnaval, nas salas do Cinex no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Com o tema "Diversidade e Pluralidade com Temáticas Contemporâneas", a mostra exibirá filmes que se destacaram nos mais importantes festivais de cinema do mundo: Cannes, Veneza, Berlim e o Oscar. Também poderão ser conferidas produções feitas em Goiás.

Uma das novidades desta edição será a exibição de filmes do streaming em convênio com a Netflix. "As pessoas pedem muito filmes do streaming em tela grande", diz o curador da mostra, Lisandro Nogueira, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) que criou o evento em 2001.

A exibição dos filmes será das 11h às 23h. No entanto, o total de produções ainda não foi divulgado.



Novo cinema

Informação publicada na coluna Giro desta terça-feira (20) traz que o cinema do CCON, administrado pelo CineX, será inaugurado em 1° de janeiro de 2023, quando entrará em cartaz O Gato de Botas 2: O Último Pedido. Composto por duas salas com 84 poltronas cada, o novo local para assistir filmes na capital será lançado nesta quarta (21), às 10 horas, com exibição de curta metragem a convidados.

Empresário à frente da Neo Investimentos, que dirige a rede CineX, Adriano Oliveira classificou a proposta das salas do cinema do CCON, com poltronas mais confortáveis que as tradicionais, no conceito "salas conforto". Os ingressos custarão R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.