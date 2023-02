O feriado prolongado de carnaval promete ser animado também na mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”, CineX Cult do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Mas a folia diferente da convencional promete ser uma imersão cultural, com música, debates, exposição de arte e opções de gastronomia, além de filmes.

Shows de jazz, discotecagem e bate-papo com especialistas renomados, todos com entrada gratuita, estão entre as opções oferecidas pela 14ª edição do evento para o período carnavalesco. O destaque vai para a oficina com o ator e diretor Paulo Betti, que acontece na segunda-feira (20), às 17h, com dicas de atuação e o relato da sua experiência no cinema brasileiro.

Também na segunda, às 19h, a comediante Dadá Coelho apresenta seu stand up “Cuscuz na Mão”. A artista promete muita alegria aos espectadores. A mostra segue até o próximo dia 1 de março, com 70 filmes. Clique aqui para conferir a programação completa.

A imersão começa logo na chegada da mostra, com uma exposição de arte composta pelo trabalho de 16 artistas goianos e ainda pelo filósofo e ativista capixaba Eduardo Marinho.

Outra novidade é o palco aberto, que está recebendo inscrições para músicos goianos. Os inscritos, por meio do perfil @mostraamp no Instagram, terão a oportunidade de se apresentar durante o evento. Quem passar pelo local ainda poderá aproveitar opções gastronômicas e livraria.



Confira a programação para o período de Carnaval:

Sábado (18/2)

17h - Bate-papo: Eduardo Marinho

19h30 - DJ Paola (Discotecagem)

19h - FIlme: Marte Um / Bate-papo: Luciene Dias (UFG) e Fabrício Cordeiro (Crítico)

Domingo (19/2)

19h30h - Duo de Jazz

19h - Filme: After Sun / Bate-papo: Maysa Balduino ( Psicanalista) e João Pedro (Crítico)

Segunda-feira (20/2)

17h - Bate-papo: “Cinema e atuação” com Paulo Betti

19h - Stand Up “Cuscuz na Mão” com Dadá Coelho

Terça-feira (21/2)

19h30 - Duo de Jazz

19h - Filme: Aos Nossos Filhos / Bate-papo: Ruskaya Maia ( Psicanalista) e Rodrigo Cássio (Crítico)