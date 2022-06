Dança contemporânea e artes cênicas se reúnem na 11ª edição da mostra Paralelo 16º. Desta segunda-feira (6) até domingo (12), serão oficinas e espetáculos goianos apresentados de forma virtual e gratuita pelo YouTube e Zoom. Entre as novidades desta edição está a abertura para linguagens que caminham em comunhão com a dança contemporânea, mas que ainda não haviam ocupado o espaço do evento, como o balé clássico, as danças urbanas, o jazz-funk e o vogue.

Este ano, a Paralelo 16º é retomada de forma inteiramente online como medida sanitária contra a covid-19. A última mostra aconteceu em novembro de 2021, em formato híbrido, com dois espetáculos presenciais, uma transmissão ao vivo e os demais trabalhos exibidos em vídeos pré-produzidos para o evento. A edição internacional contou com artistas da Coreia do Sul e da Holanda, além de trabalhos reconhecidos nacionalmente, como o Corpo de Dança do Amazonas, o Cena 11 e o Grupo Corpo, de Minas Gerais, além da Quasar Cia de Dança, anfitriã do evento.

Já em 2022, a proposta é a valorização de produtos artísticos goianos. De acordo com Vera Bicalho, diretora e idealizadora da Paralelo 16º, esta edição busca atingir os mais diversos públicos, mas principalmente os profissionais de dança de Goiás. “Desde seu nascimento, no ano de 2005, e mesmo depois dele ter se tornado uma das principais agendas de dança e das artes cênicas do Estado, sempre houve grande atenção para os momentos de formação e de exibição dos trabalhos produzidos por artistas goianos. O diferencial desta edição de 2022 é justamente se voltar integralmente para os artistas de nosso estado, tanto colocando-os em cena quanto atraindo-os para as apreciações das obras a serem transmitidas”.

Entre as atrações estão dois trabalhos de dança contemporânea, um da Quasar Cia. de Dança e outro da Giro8 Cia. de Dança. Adaptados para o audiovisual, os outros quatro trabalhos são da autoria de Gustavo Silvestre e Lunna Gomes, e exploram o universo da videoarte e videodança.

O coletivo GangArt representa o espetáculo no estilo Vogue e House, marcado pelo uso de ‘caras e bocas’. Já os bailarinos da Escola Basileu França irão apresentar o Balé Classico na mostra.

As inscrições para as oficinas de Jazz-Funk e Vogue devem ser feitas por e-mail, por meio do e-mail paralelo16.danca@gmail.com. Os interessados devem mandar seus dados completos e uma carta de intenção, explicando por quê querem fazer a aula. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)