Aparecida de Goiânia será palco da 4ª Mostra de Teatro Cidade Livre - Emergências Latino-Americanas, segunda edição internacional. O evento começa nesta quarta-feira (4) e segue até o dia 14 deste mês, com uma ampla programação e artistas vindos do Peru, Bolívia e dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal. Organizado pela Associação Sociocultural Cidade Livre, a mostra é mais uma iniciativa contemplada pelo Fundo de Arte e Cultura (FAC).

O evento tem como objetivo estimular e promover o debate sobre teatro comunitário na América Latina e as políticas culturais. Ao longo dos 11 dias, serão realizadas 21 ações, que incluem formações artísticas e culturais, seminários, debates, apresentações de espetáculos goianos, nacionais e internacionais. Todas as atividades são gratuitas e promovidas nas modalidades presencial e on-line, por meio do YouTube. Do Arco da Veia (foto), da Cia. de Teatro Mauri de Castro, de Goiânia, é o espetáculo que abre a programação.

A mostra terá ainda a participação de artistas e pesquisadores culturais latino-americanos, como Julian Vargas (Peru), Narciso Teles (Uberlândia), Claudia Eid (Bolívia), Ludmyla Marques e Roger Thomas (Aparecida de Goiânia).

A Associação Sociocultural Cidade Livre já realizou três mostras de teatro. Duas edições foram realizadas em 2016, a primeira com o tema Aqui a Arte Pulsa! e a segunda com O Sonho Continua.... Em 2018, veio a primeira edição internacional, já com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado.

A programação da mostra esta disponível em https://ascpccidadelivre.wixsite.com/mostrainternacional.