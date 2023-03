O Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG) recebe, até 6 de abril, a mostra do 26º Salão Anapolino de Arte. Esta é a segunda edição itinerante do evento após a realização em Anápolis, na Galeria Antônio Sibasolly. A exposição reúne trabalhos de 12 artistas goianos e, também, apresenta obras do convidado Luiz Mauro, que tem seu nome marcado na história da arte regional.

Os artistas que integram o Salão Anapolino são: André Felipe Cardoso (Prêmio Mostra Goiás), Bicha Branca da Mata, Coletivo Maskarada, Glayson Arcanjo, Isabella Brito (Prêmio Fomento à Produção Anapolina), Kassius Bruno, Matheus Pires, Manuela Costa Silva (Prêmio Mostra Goiás), Rafael de Almeida, Raquel Rocha, Rondinelli Linhares e Tatiana Susano (Prêmio Fomento à Produção Anapolina).

Nas salas de exposição, o visitante vai passear em meio a instalações, vídeos, fotografias, objetos e desenhos. “A proposta deste ano, para além da visibilidade, busca empoderar a representatividade emergente na prática artística na atualidade em Goiás”, diz o curador Paulo Henrique Silva.

Em um formato mais enxuto, o evento prioriza a arte contemporânea produzida em Goiás, que conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC Goiás). Salão Anapolino é uma realização da Associação Amigos da Galeria Antônio Sibasolly e da Prefeitura de Anápolis.



SERVIÇO

Mostra itinerante do 26º Salão Anapolino de Arte – edição artistas goianos

Local: Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG)

Endereço: Avenida Universitária, 1533, Setor Leste Universitário

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h