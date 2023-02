Após ser aprovada em uma defensoria pública, Simone, uma jovem negra passa a viver uma vida dupla na qual durante o dia defende mulheres em casos de abusos e durante a noite se expõe na web em práticas sexuais extremas. Essa é a trama de Regra 34, filme da diretora Julia Murat, que abre a 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões, nesta quarta-feira (15), com sessão às 19h30, no CineX, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Com curadoria do professor Lisandro Nogueira, a edição retorna ao calendário de Goiânia depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia.

A abertura da mostra vai contar com as presenças das atrizes Sol Miranda e Lorena Comparato, que viveram as personagens Simone e Lúcia, respectivamente, no longa Regra 34. Lucas Andrade, Isabela Mariotto e Babu Santana completam o elenco. Em bate-papo com o público, elas vão contar um pouco sobre a produção do filme e os bastidores. A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação das salas. A partir de quinta-feira (16), as sessões se iniciam ao meio-dia. O valor unitário dos ingressos, que já estão disponíveis para venda, será de R$ 30 (meia-entrada), com opções de três passaportes.

Regra 34, que estreou em janeiro de 2023 nos cinemas brasileiros, tem uma trajetória vitoriosa no currículo. Antes mesmo de entrar em exibição, o longa venceu no início de agosto de 2022 o Leopardo de Ouro, categoria máxima do Festival de Locarno

, na Suíça. Desde Terra Transe, de Glauber Rocha, de 1967, que o Brasil não conquistava esse prêmio, um dos mais respeitados e prestigiados festivais de cinema do mundo. Levou ainda de Melhor Direção de Ficção da Première Brasil, no Festival do Rio, e o Prêmio Especial do Júri no Festival do Novo Cinema Latino-Americano de Havana.

O filme conta a história de Simone, uma jovem que bancou seus estudos fazendo performances on-line de sexo como “camgirl”. Mesmo após ser aprovada em uma defensoria pública, ela seguiu com essa carreira. O problema é que a sua vida particular começa a interferir na profissional por causa de seus desejos sexuais, que a levam para um mundo de violência e erotismo. Para quem não sabe, o termo Regra 34 refere-se à “34ª regra da internet, que defende que há pornografia em toda criação imagética que está associada ao meio virtual, desde personagens de filmes, animes e séries”.

Na edição de retomada, a mostra O Amor, a Morte e as Paixões traz cerca de 70 filmes, entre premiados em festivais internacionais e indicados ao Oscar. A programação fica em cartaz até 1º de março. Além dos filmes, os cinéfilos vão contar com livraria, café, restaurante, exposição de arte com 16 artistas, entre eles Diogo Rustoff, Priscila Avelar e WesGama, e um espaço para elaboração de drinques exclusivamente para o evento. Criada em 2001, pelo empresário Gerson Santos e pelo professor Lisandro Nogueira, o evento se tornou um dos principais do gênero do País.



Sobre a diretora

Nascida no Rio de Janeiro, Julia Murat estreou como diretora em 2004, com o curta Ausência. O primeiro longa de ficção, Histórias Que Só Existem Quando Lembradas, foi lançado em 2011 e foi selecionado para festivais em Veneza, Toronto e San Sebastián. Ao todo, recebeu 39 prêmios. De lá para cá, ainda houve Pendular e o documentário Operações de Garantia da Lei e da Ordem, ambos de 2017. Julia é filha da também cineasta Lúcia Murat, um dos principais nomes do cinema brasileiro, com filmes como Que Bom Te Ver Viva (1989), Quase Dois Irmãos (2004), os mais recentes Ana. Sem Título (2020) e Praça Paris (2017), entre outros.



SERVIÇO

Evento: Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Abertura: exibição do filme Regra 34

Data: Quarta-feira, 15 de fevereiro

Horário: às 19h30

Local: CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) / GO-020, Km 0, saída para Bela Vista

Entrada franca (somente nesta quarta-feira)

Mais informações: www.cinex.art.br e @mostraamp