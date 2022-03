Para quem está ansioso para o início da 14ª mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, a organização do evento realizará uma espécie de "esquenta", com duas sessões degustação com entrada gratuita. A primeira delas está marcada para esta sexta-feira (11/3), às 19 horas, na Galeria CineX (antigo Banana Shopping, piso 1), e traz o aclamado Licorice Pizza, indicado ao Oscar 2022 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.



Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson, tem sido bastante elogiado pela crítica. A obra se passa em 1973, no sul da Califórnia, e retrata a trajetória de um jovem ator que se apaixona enquanto filma seu primeiro projeto. "Traz a história de Alana Kane e Gary Valentine ao longo de suas vidas com amor, crescimento e tabus", explica professor de Cinema Lisandro Nogueira, curador da mostra.

A 14ª edição de O amor, a Morte e as Paixões será realizada entre os dias 8 e 21 de abril, das 13h30 às 21h, também na Galeria CineX. O público terá à disposição cerca de 100 filmes ao longo do evento.



SERVIÇO

Sessão degustação da 14ª mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões - filme Licorice Pizza

Onde: Galeria CineX

Quando: 11 de março de 2022

Horário: 19h

14ª mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões

Onde: Galeria CineX

Quando: de 8 a 21 de abril de 2022

Horário: Das 13h30 às 21h



