Esta semana está sendo dedicada ao cinema na Vila São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Em meio à 5ª edição do CineFest São Jorge, começa na próxima sexta-feira (17) a exibição dos filmes das três mostras que compõem a programação.

A exibição será feita em um telão será montado na Quadra Poliesportiva de São Jorge. A transmissão dos filmes acontecerá em sessões diárias a partir do começo da noite.

Duas das mostras têm caráter competitivo. Os participantes que concorrem ao prêmio de melhor filme em cada categoria receberão prêmios em troféu e R$ 1 mil cada. Mais de 130 filmes se inscreveram para participar desta edição.

A Mostra Competitiva de Curta-Metragem é composta por filmes nacionais produzidos a partir de 2019, dentro do contexto da pandemia, e de variados gêneros, como ficção, documentário e experimental. A Mostra Competitiva de Filmes da Chapada apresenta filmes que mapeiam a produção cinematográfica da região da Chapada dos Veadeiros, expondo as variadas formas com que o olhar artístico, desde dentro, tem abordado o Cerrado.

A terceira mostra é a Clássicos do Centro-Oeste, com curtas-metragens que fizeram história na região. São filmes já premiados e que o público poderá assistir mais de uma vez, já que estarão disponibilizados on-line.



O festival

O CineFest São Jorge foi idealizado e é realizado pela cineasta e publicitária Betânia Victor Veiga, da BetaVictor Produções. Em 2021, acontece em parceria com a Sai da Caixola! Fábrica de Criação e com o projeto Bossa Criativa - Arte de Toda Gente, evento organizado pela parceria entre a FUNARTE e a UFRJ, com curadoria da Escola de Música da UFRJ. A quinta edição recebe o apoio do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa), da Gráfica Movimento, da Fundac (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação), da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás.

Para muitos moradores de São Jorge, o evento é uma oportunidade rara para assistir filmes na telona, já que a Vila não possui sala de cinema. Juntam-se a eles turistas e visitantes vindos de diversas partes do País e do exterior, que, depois de percorrer trilhas e desfrutar das águas cristalinas da Chapada, têm a oportunidade de assistir filmes e trocar ideias com profissionais da sétima arte.

PROGRAMAÇÃO GERAL

A programação do CineFest São Jorge vai além do cinema, trazendo para a Vila de São Jorge shows, oficinas e atividades ao ar livre, como a trilha no Cerrado conduzida pelo guia Adelídio e a tradicional aula de yoga com Juliana Sartori.

Shows musicais encerram os três dias de exibição de filmes. Estão confirmadas as apresentações de Letícia Fialho, AveEva, Baque Mulher Chapada dos Veadeiros, Saci Weré, Be Bel e Conrado Pera.

Como já é tradicional no CineFest, duas homenagens vão acontecer: para técnicos da área de cinema, destacando uma função importante, mas que não costuma ter visibilidade na sétima arte, e para moradores ilustres da região. Neste ano, o foquista Joaquim Torres e a moradora Téia Santos são os homenageados.



Confira a programação dos filmes que serão exibidos de 17 a 19 de dezembro, na Quadra Poliesportiva de São Jorge:



Sexta - 17 de dezembro

20h30 - Início da sessão (duração total 1h24)

Alternativas de Rene Belmonte (2020, ficção, 13 min - RJ)

Pega-se Facção de Thaís Braga (2020, documentário, 13 min - PE)

A Voz de Jessika Goulart (2021, ficção, 6 min - RJ)

Erêkauã de Paulo Accioly (2021, experimental, 1 min - AL/RJ)

Sérgio Gurgel: o que é o novo? de Delano Gurgel Queiroz (2021, documentário, 26 min - CE)

A vida é coisa que segue de Bruna Schelb Corrêa (2019, ficção, 16 min - MG)

Por que ocupar? de Igor Angelkorte (2020, documentário, 8 min - Vila de São Jorge/GO)

Xawara Hesi de Meujaela Gonzaga (2021, experimental, 10 min - PB/BA)

Mãe pandêmica (ato possível I): como explicar a realidade para uma criança de Gabriela Rodrigues (2021, experimental, 4 min - Alto Paraíso de Goiás/GO)

Sábado - 18 de dezembro

19h - Início da sessão (duração total 1h39)

O Prazer de Matar Insetos de Leonardo Martinelli (2021, experimental, 10 min - RJ)

Liberdade de João Manteufel (2021, documentário, 17 min - MT)

Submundo de Adriano Gomez (2021, experimental, 1 min - SP)

Thiago & Ísis e os Segredos do Brasil - Sussas e Curraleiras Kalungas de João Amorim (2021, documentário, 13 min - Alto Paraíso de Goiás)

Fogo no ano da pandemia de Filipe Mendes (2020, experimental, 2 min - Cavalcante/GO)

Capim-navalha de Michel Queiroz (2021, documentário, 16 min - Alto Paraíso de Goiás/GO)

Castigo de Joaquim Lino (2021, ficção, 26 min - Cavalcante/GO)

Soccer Boys de Carlos Guilherme Vogel (2019, documentário, 14 min - RJ)

Domingo - 19 de dezembro

19h30 - Início da sessão

Filmes Longa Hors Concour

Pacarrete de Allan Deberton (2020, Drama, 1h37m)