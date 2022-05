Um encontro consigo mesma é ou não é uma forma inusitada de celebrar o mês dos namorados? Para incentivar o autocuidado e o amor próprio das mulheres, um grupo de empreendedoras goianas lançou o evento Date Perfeito, que inclui atividades diversas como jantar, passeios em limousine por Goiânia, ensaios fotográficos e até uma sessão de tantra. A programação ocorre na primeira semana de junho.



Para a terapeuta Cacau Mila, idealizadora da ação, o Date Perfeito tem como objetivo estimular o senso de merecimento do público feminino. Segundo ela, a programação foi pensada para melhorar a relação da mulher consigo mesma e suas posturas nos relacionamentos. “Queremos criar uma memória afetiva, na qual as participantes se sintam valorizadas, pois acreditamos que receber afeto, gentileza são pontos mínimos e fundamentais que todas merecem.”

O evento não engloba somente as questões estéticas e beleza, mas também a saúde e o bem-estar da mulher. As participantes terão sessões fotográficas com a fotógrafa Giselly Lopes, empreendedora e idealizadora do projeto juntamente com Cacau. Conforme Giselly, a fotografia terapêutica apresenta ferramentas de autoconhecimento. "É olhar para si e estar bem consigo mesma, entender o que é importante para ela e o que lhe deixa bem."

Já no sábado (4/6), as participantes farão um passeio de limousine por pontos turísticos da cidade de Goiânia, finalizando no restaurante Sky Gurume, localizado no Setor Bueno, onde será servido um jantar sensacional. Durante a noite, haverá sorteios de brindes, músicas e muito bate-papo.

As idealizadoras do projeto dizem que toda realização foi pensada com intuito de valorizar a questão do merecimento feminino. “ Nesta aventura existencial, cuidar de si, se amar e ter pausas divertidas são ações potentes que fortalecem a vida, a integridade e a capacidade de transformações em todas as áreas.” afirma Cacau.



O evento será dividido por etapas. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (02/6), no valor de R$ 898,53. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)



SERVIÇO

Date Perfeito

Quando: a partir de sábado (04/6)

Inscrição: pag.ae/7Yi5FM-g2

Valor: R$ 898,53, pagamentos à vista terá 10% de desconto.