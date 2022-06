Uma nova exposição estreia na galeria de arte do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (23). Intitulada Oxigênio, a mostra traz esculturas de madeira de reuso criadas pelo multiartista goiano Zzzago, que representam a importância da preservação da natureza e a resistência dos povos indígenas. A curadoria da mostra é de Roan, proprietário da casa. Já a visitação é gratuita e pode ser feita até 20 de agosto, entre quinta-feira e sábado, das 19 horas à meia-noite.

Além de formas que remetem à desconexão do homem com a natureza, que não se enxerga como parte do meio ambiente, as cores amarelo, laranja, vermelho e preto são utilizadas nas esculturas como alusão às queimadas, enquanto o verde representa a força e permanência das vegetações vivas. Já os nomes das peças fazem referência aos povos indígenas do Brasil, os grandes guardiões das florestas.

“A ideia de criar esculturas com madeiras que parariam no lixo surgiu da necessidade de expressar a preocupação com as condições climáticas, o quanto é importante preservar a natureza, sobretudo as árvores. Tratar a madeira como produto é uma forma ignorante de enxergar a natureza porque dependemos das árvores para tudo. É uma vida”, destaca Zzzago, que também é DJ, produtor musical e jornalista radicado em São Paulo.

Zzzago também se apresentará no boteco de quintal, com seu som contagiante que se une a ritmos de raiz cultural, mesclando batidas que variam entre vintage, moderno, contemporâneo e o futurismo. Em seu set, o DJ traz influências de vertentes que se expandem pela house music, disco house, break beat, jazz house, afro house, funky house, moombahton, afro bass e hip hop. O DJ RZ também comandará as pickups do Lowbrow, a convite de ZZZAGO.

O som da noite ainda será embalado pela banda Beat, que soma três anos de trajetória e se destaca por seu repertório comercial e radiofônico e performance diferenciada, marcada sobretudo pelo carisma. Formado por Warner Damásio (voz), William Larbac (bateria e representante líder), Aroldo Miranda (baixo) e Thiago Rochas (guitarra), o grupo apresentará sucessos nacionais e internacionais de nomes como Depeche Mode, Queen, Billy Idol e Chuck Berry.



O Lowbrow fica na Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Mais informações: 3932-4604.