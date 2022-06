Deus acredita na virtude, o Diabo acredita no pecado. Amor? Ou pecado? O musical Pecado - Broadway in Concert retorna aos palcos para a segunda temporada nesta quinta-feira (9/6), às 20 horas, no Teatro Escola Basileu França de Goiânia. O espetáculo escrito por André Dias sob roteiro musical de Anna Toledo irá fazer sete apresentações até o dia 14 de junho, com sessão extra no sábado (11/6), às 17 e 19 horas, com entrada gratuita. É preciso retirar o ingresso via Sympla.



Baseado nos sete pecados capitais e em como eles se manifestam na vida contemporânea, a trama gira em torno de uma aposta entre Deus e Diabo sobre a força do amor. Estrelada pela atriz e cantora gaúcha Alessandra Verney e pelo goiano Pablo Diego, a primeira temporada estreou em dezembro do ano passado, celebrando a reinauguração do Teatro Escola Basileu França, em Goiânia.



Desta vez, a montagem, novamente trazida ao Estado pelo Governo de Goiás, conta com novas cenas e participações especiais. De acordo com a diretora do espetáculo, a coreógrafa e produtora paulista Glaucia da Fonseca, 7x Pecado combina técnica das artes cênicas com música instrumental.

“Nós temos a participação dos bailarinos do Basileu França, as crianças do Canto Coral, a presença do cantor e músico Manso, da Orquestra Jovem e Orquestra Filarmônica de Goiás, além da participação da bailarina Paula Soares”, destaca a coreógrafa.



Em meio à aposta, um cotidiano permeado de soberba, vaidade, ira, gula, luxúria, inveja e preguiça é encenado ao som de sucessos da Broadway, como Chicago, Cabaret, Mamma Mia!, Grease, Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, A Bela e a Fera, West Side Story, Les Miserables, O Fantasma da Ópera, entre outros. Tudo com um toque de humor, que promete arrancar boas risadas da plateia.



Antes de retornar à capital, o espetáculo passou pela cidade de Goiás. Com uma versão pocket, por conta do tamanho do Cineatro São Joaquim, o musical encerrou a programação cultural do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2022), no último domingo.

SERVIÇO

Musical 7X Pecado – Broadway in Concert

Quando: quinta-feira (09/6), sexta-feira (10/6), segunda-feira (13/6) e terça-feira (14/6), às 20h

sábado (11/6), às 17h e 19h

domingo (12/6), às 18h

Onde: Teatro Escola Basileu França (Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário)

Ingressos para retirada: www.sympla.com.br/governodegoias

Entrada Franca