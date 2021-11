Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Uma megaprodução marcará a reabertura do Teatro Escola Basileu França, no dia 9 de dezembro. É o musical 7x Pecado - Broadway in Concert, que segue até 12 de dezembro, com entrada entrada gratuita. De quinta-feira a sábado, a sessão será às 20 horas, e no domingo, às 19 horas.

A peça contará com 72 artistas goianos, entre bailarinos e músicos, mas também trará à capital grandes nomes do Teatro Musical Brasileiro. Estrelada pela gaúcha Alessandra Verney (Beatles Num Céu de Diamantes e A Noviça Rebelde) e pelo goiano Pablo Diego Garcia, a trama gira em torno de uma aposta entre Deus e o Diabo sobre a força do amor.

De forma leve e divertida, a história mostra o reencontro de uma atriz com o seu grande amor. O casal, entretanto, se torna um experimento das artimanhas de anjos e demônios. Assim, a trama mostrará os desdobramentos da aposta sobre quem é mais forte, se é o amor ou o pecado.

No duelo entre o bem o e mal vale tudo para salvar o amor, mas para destruí-lo, o Diabo usará os 7 pecados capitais: Soberba, Vaidade, Ira, Gula, Luxúria, Inveja e Preguiça. Toda a trama é pontuada por grandes sucessos da Broadway, como Chicago, Cabaret, Mamma Mia!, Grease, Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, A Bela e a Fera, Les Miserables, O Fantasma da Ópera, entre outros.

Com texto do carioca André Dias, e direção geral dele e de Glaucia da Fonseca, a obra traz essa dicotomia. Mas Dias reflete que a realidade, por muitas vezes, permite e pede uma interpretação mais ampla. “Não acredito no conceito de pecado, mas sim, em um delicado equilíbrio entre o bem e o mal, que cada ser humano traz dentro de si. Somos pura dualidade; Pecado ou virtude surgem como consequências de nossas ações, afinal somos todos humanos e passíveis de erro”, diz o artista.

Reflexão é o que não deve faltar no espetáculo, que trará, na abertura, um monólogo do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho. "Sem Deus, não há pecado. Porque pecar é deliberar, decidir e agir, em plena consciência, contra a Sua vontade. Essa última seria a única referência do bem. E tudo que a contraria, o mau. Mau que nos distingue e nos afasta do Divino, do Bem supremo e do Criador", diz, dando um indicativo do que o público pode esperar de sua participação.

O roteiro musical de Anna Toledo traz músicas em inglês e em português, com destaque para as canções dos maiores sucessos da Broadway, com direção musical e arranjos de Thiago Rodrigues. Também participam do espetáculo a Orquestra Filarmônica de Goiás e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, lideradas pelos maestros titulares Neil Thomson e Eliel Ferreira, respectivamente. O intercâmbio de talentos contará ainda como o Corpo de Baile do Teatro Basileu França, artistas da região e coro infantil da cidade de Goiânia.

O projeto que culminou no musical envolveu três grandes produtoras e foi coordenado pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG). "Me emociono em ver esse teatro reformado e reinaugurado com um espetáculo de padrão internacional, que reúne alunos do Basileu de variadas especialidades, artistas renomados e a espetacular Orquestra Filarmônica de Goiás", diz o titular da pasta, Adriano da Rocha Lima.

Além de marcar a reabertura do teatro, a ação tem como objetivo oferecer capacitações aos artistas locais. Após esse intercâmbio e os treinamentos que serão oferecidos, a ideia é que os estudantes do Basileu França montem seus próprios musicais e até realizem turnês.

Reforma

O Teatro Escola Basileu França estava fechado desde o início da pandemia. Em junho, o Governo de Goiás iniciou uma reforma, orçada em R$ 6,3 milhões. A primeira etapa inclui adequação do piso para espetáculos de balé, novo palco, iluminação cênica, melhoria acústica, mudanças na fachada, aquisição de equipamentos e projeto de arborização na entrada do espaço. A instituição integra a Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França, ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).



SERVIÇO

7x Pecado - Broadway in Concert

Datas: 09, 10, 11 e 12 de dezembro

Horários: às 20h (quinta a sábado) e às 19h (domingo)

Local: Teatro Escola Basileu França - Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário, Goiânia