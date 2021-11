Em uma mistura do rock com o erudito, o Teatro Rio Vermelho receberá o espetáculo Queen Celebration In Concert no dia 26 de novembro, às 22h. Trechos de turnês e shows memoráveis da banda britânica Queen serão resgatados no musical. Freddie Mercury, o vocalista, será interpretado pelo cantor e multi-instrumentista André Abreu, enquanto a orquestra será composta por 14 músicos, sob a regência de Andrei Presser.



A sessão é única e os ingressos limitados estão à venda nas Óticas Diniz e no site furandofila.com.br. Os preços variam de R$ 90 a R$ 220. Será possível comprar o ingresso solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A entrada no teatro só será possível mediante a apresentação do cartão de vacinação com a segunda dose da vacina contra covid-19, dose única ou exame de PCR com até 48h de antecedência.

Com uma hora e meia de duração, o público poderá se emocionar com a trajetória musical da banda e dentre as memórias evidenciadas estará a apresentação Queen Live at Wembley Stadium, de 1986.

A atmosfera do palco, por meio do cenário feito por Esteban Grossy, junto aos figurinos fiéis realizados pelo próprio André Abreu, prometem fazer o público viajar pelo tempo em que as canções do grupo alcançaram as paradas de sucesso. Músicas como “Love of my Life", "We Are The Champions", "We Will Rock You", "Radio Gaga", "Crazy Little Thing Called Love", "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" e "Another One Bites the Dust" serão reproduzidas e lembradas como as responsáveis por tornar o Queen recordista de vendas de discos em todo o mundo.

“É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo e de fã para fãs. Essa é a forma que encontramos para dar sequência à obra atemporal e genial do Queen”, diz André Abreu, que tinha apenas 3 anos de idade quando Freddie morreu. Além de cantor, ele é compositor e produtor musical. A produção do espetáculo também conta com Andrei Presser, que trabalhou no We Will Rock You, musical de jukebox baseado nas canções da banda.

O time do Queen Celebration in Concert é formado, juntamente, pelo guitarrista Danilo Toledo, responsável por executar os solos de Brian May, ao lado do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva.



Banda



Formada em 1970 por Freddie Mercury (vocais e piano), Brian May (guitarra e vocais), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), a banda Queen marcou época e se eternizou com músicas que são hinos para várias gerações desde então. Em 2021, a banda completa 51 anos de carreira, ao mesmo tempo que faz 30 anos que a figura emblemática Freddie Mercury faleceu. O grupo de rock britânico tem sua trajetória musical contada no show Queen Celebration in Concert em turnê pelo Brasil, além de estar representada no filme Bohemian Rhapsody (2018), o mais premiado do Oscar 2019.



SERVIÇO

Musical Queen Celebration In Concert

Data: 26 de novembro (sexta-feira)

Horário: 22h (os portões abrem às 21h)

Ingressos: site Furando a Fila; Óticas Diniz e bilheteria do Teatro Rio Vermelho (no dia).

Local: Teatro Rio Vermelho - Av. Paranaíba, 1576-1864 - St. Aeroporto, Goiânia - GO, 74075-057.

Classificação etária: 16 anos