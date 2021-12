A cantora Naiara Azevedo faz show em Goiânia na festa SextouBB, no Laguna Gastrobar. Dona de hits do feminejo 50 Reais, Coitado, Rapariga Digital, a diva agita o público da casa de entretenimento juntamente com as duplas Humberto e Ronaldo e Ícaro e Gilmar. O evento começa às 12 horas. Os ingressos podem ser adquiros pelo site ou aplicativo do Baladapp em área única premium.

Localizado na Alameda Barbacena, no Alto da Glória, o Laguna Gastrobar dispõe de uma gastronomia sofisticada e conta com uma completa adega e carta de drinks assinados pelo mixologista Gustavo Guedes. O ambiente conta ainda com bangalôs, paisagismo natural, brinquedoteca, quadras para a prática de futevôlei e beach tênis.

Serviço

Festa SextouBB

Atrações:

Naiara Azevedo, Humberto & Ronaldo e Ícaro e Gilmar

Onde:

Laguna GastroBar

Quando:

domingo (19/12)

Horário: a partir das 12h

Endereço:

Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória, Goiânia