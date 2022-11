A cantora Naiara Azevedo, um dos principais nomes do feminejo, grava novo DVD da carreira na segunda-feira (28), na Gerasom, em Goiânia. O projeto, batizado de Plural, conta com participações especiais de MC Ryan SP, Diego e Victor Hugo e Ana Castela. O evento é apenas para convidados, com familiares, amigos e influenciadores.

“O projeto é o resultado de inúmeras combinações, de gostos, vontades, ideias, sentimentos e sonhos. É um universo de possibilidades resumidas em um único propósito: ser plural”, comenta Naiara Azevedo. A produção musical é de Blener Maycom.

O DVD conta com um repertório de 10 faixas inéditas, nenhuma autoral, e nas redes sociais da artista já é possível conferir as guias de algumas músicas que farão parte da gravação, como Chorou Igual Criança, Vítima da Rua, Esquiva, Namorar Não Vou e Bateu na Cama Errada. As primeiras faixas devem ser disponibilizadas nas plataformas digitais na primeira semana de dezembro.

Naiara Azevedo tem mais de 2,5 bilhões de visualizações no YouTube após o enorme sucesso que conquistou com o projeto Baseado em Fatos Reais e alcançou mais de 72 milhões de visualizações com a sua última música 50%, dueto em parceria com Marília Mendonça.

50% foi lançada em março, pouco tempo depois da saída da cantora do Big Brother Brasil 22, da Globo. A canção foi gravada com Marília Mendonça em 2020 para um projeto da dona do hit 50 Reais, chamado Juntas, que teria parcerias com outras mulheres.