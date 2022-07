Quase 40 anos de carreira renderam uma boa leva de hits para o músico Nando Reis. Os sucessos poderão ser entoados pela plateia no próximo sábado, dia 6 de agosto, na cidade de Pirenópolis. O show da turnê Nando Hits é atração do Piri Gastrô, evento que acontece nos dias 5 e 6 de agosto na Rua do Lazer. Com proposta de unir música e gastronomia, participam 25 restaurantes com opções de comidas variadas e ticket médio de R$ 25. Os ingressos para o show de Nando Reis já estão à venda por meio de bilheteria virtual nos valores de R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

O músico veio a Goiânia recentemente com a Nando Hits e contou ao POPULAR que essa seria a turnê que ele levaria Brasil afora quando começou a pandemia. “E, curiosamente, ela tem se mostrado perfeita para essa retomada, porque é o repertório basicamente com minhas músicas mais conhecidas, mais tocadas e mais apreciadas pela plateia. Quando vão ver o meu show, o que as pessoas mais querem é cantar junto, né? E o show vai ao encontro do anseio da plateia e tem sido momentos mágicos, em alguns lugares quase que catártico”, disse.

Entre as marcas registradas de Nando estão as suas parcerias de sucesso, como nas faixas “Dois Rios”, com Samuel Rosa e Lô Borges, “Onde Você Mora”, parceria com Marisa Monte, “Na Estrada”, parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte e “Pra Dizer Adeus”, clássico dos Titãs conhecido na voz de Paulo Miklos, mas que é parceria de Nando e Tony Bellotto. Hits que marcaram gerações na voz da amiga Cássia Eller também não ficam de fora, como “All Star”, “Relicário”, “Por onde andei” e “O Segundo Sol”, além dos seus sucessos solo, como “N”, “Pra Você Guardei o Amor”, entre outros.

Uma das novidades da turnê é a participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis. Acompanham pai e filho os músicos Eduardo Schuler (bateria), Walter Villaça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

Gastronomia

Serão 25 restaurantes participantes com cardápios variados, apresentando pratos como massas, carnes e opções veganas, com ticket médio no valor de R$ 25. Entre as opções, o restaurante PIWO preparou o prato Hambúrguer Portinho é o Toshika, uma tortilla recheada de salada árabe, blend de costela de carne moída e tempero especial da casa. O restaurante Ursus apresenta o Raclette Burguer, feito com pão artesanal composto de queijo parmesão, blend de 160 gramas de carnes defumadas, queijo alpino suíço derretido e molho dos lenhadores.

O Jindungo leva dois pratos já queridinhos: o lombo saltado e o queijo brie empanado na farinha de rosca, que o chef sugere ser acompanhado de mel e do ceviche de saint peter. O penne mediterrâneo do restaurante RaraRango é à base de creme de castanha com abóbora cabotiá, tomate confit, azeitonas pretas sem caroço, brócolis, penne de massa fresca e pesto vegano.

Artistas regionais

O Palco do Lazer acontece na sexta (5) e no sábado (6), apresentando artistas regionais com entrada gratuita. No primeiro dia de evento, o cantor e músico Fábio Batista leva repertório de rock nacional e internacional, com músicas de Elvis Presley, Pearl Jam, REM, Pink Floyd, Titãs, Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii.

No sábado (6), o palco funciona a partir das 12 horas “esquentando” o público para o show de Nando Reis, que começa às 16 horas. O espaço terá como atração a banda Marley in Jazz Quarteto, apresentando repertório que mescla ritmos caribenhos como reggae e ska com a sonoridade do jazz.

Serviço

Evento: Piri Gastrô apresenta a turnê Nando Hits, de Nando Reis

Local:

Piri Gastrô: Rua do Lazer, Pirenópolis

Show Nando Reis: Beira Rio – próximo à ponte de madeira, Pirenópolis

Data: 5 e 6 de agosto de 2022

Horários:

Sexta-feira: a partir das 17 horas;

Sábado: a partir das 12 horas;

Abertura dos portões do show do Nando Reis: sábado (6), às 16 horas

Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

Vendas online: Site Ticketou (www.ticketou.com/pirigastro-nandoreis)

Informações: (62) 99204-6767 ou pelas redes sociais @pirigastro