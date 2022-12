Aos 57 anos, Nany People diz que vem de uma geração que “deitou na ficha telefônica e acordou na fibra óptica”. Depois da pandemia, a comediante adianta que não faz planos para mais de três meses. A atriz chega a Goiânia neste domingo (11), para o stand up TsuNany - O Retorno, em apresentação única no Teatro Madre Esperança Garrido. Com diversos filmes para serem lançados e shows firmados até o início de 2023, Nany tem agenda cheia, mas avisa que sempre abre um espaço para Goiânia, cidade que mantém afeto e carinho desde os anos 1990. Em entrevista ao POPULAR, a comediante fala sobre carreira e humor.



Nany, você traz para Goiânia o espetáculo TsuNany - O Retorno, com relatos pessoais sobre sua vida, carreira e temas atuais que circundam a vida de todos. Como se deu o stand up?

O título da peça surgiu a partir do Fábio Porchat durante a virada cultural do Rio de Janeiro. Quando pisei no evento, em Copacabana, o Fábio já gritou: chegou o furacão TsuNany! O nome foi muito bom, mas, na verdade, o texto foi criado ao longo dos últimos anos com uma narrativa que permite adaptações, mudanças, piadas e acontecimentos. Eu tiro partido, sobretudo, da galera da minha geração, que está na faixa dos 50 anos, uma galera que não é tão velha, mas também não é mais jovem. Vive-se em um verdadeiro umbral. A partir daí eu faço uma série de críticas e observações que todos se identificam. Eu falo que eu sou da geração que deitou na ficha telefônica e acordou na fibra óptica e tem de fingir costume. Então, precisamos nos adaptar a todas as transformações. Na peça eu falo dos maus hábitos da vida moderna com a tecnologia, toco em questões a respeito da vida sexual e de cirurgia plástica.

Como você se relaciona com o celular? E a cirurgia plástica, já recebeu alguma intervenção?

Eu vejo as redes sociais, a internet, mais como divulgação do meu trabalho, da minha agenda. Não sou aquelas que vivem pregadas no telefone o dia todo, vasculhando a vida alheia. Já sobre cirurgia plástica, eu não fiz. Tenho achado todo mundo com a mesma cara, o mesmo rosto.

Você tem uma relação de afeto com Goiânia. Como é retornar aos palcos da cidade que tanto te abraça?

Conheço Goiânia desde os anos 1990 quando fui fazer o espetáculo A Dama e o Vagabundo, onde passamos pela capital goiana, Anápolis e Brasília. Depois, eu tive uma relação e um caso de afeto pela cidade por meio da Jump. Durante anos eu fiz shows na boate, lugar que reunia um mix de tribos, uma festa de pessoas de todas as classes, todos os gêneros. Dava de tudo quando ainda nem se falava de questões de gênero. Era muito democrático. Eu tenho uma relação de gratidão, porque é o que eu sempre falo: casa bonita e comida típica tem em todo lugar. O que faz o lugar diferente são as pessoas que habitam aquele local.

Então é um verdadeiro caso de amor?

É um caso de amor e carinho com toda a certeza. Tenho histórias de amor não publicadas que a gente também não ressalta, né? Os goianos plantam tomate, mas também plantam mandioca muito bem (risos). O goiano é tudo de bom, eu só não casei em Goiás porque ele não quis. Quase mudei meu nome de Nany People para Nany Pequi. É muita história para contar.

Nany, há mais de três décadas que você roda em palcos de teatros de todo o País. Também está inserida nos humorísticos da TV brasileira. Para você, qual o futuro do humor?

Talvez o humor seja a forma mais medicinal que o ser humano inventou para se livrar das frustrações da vida. O humor liberta. Quando você ri, você deixa claro que é passiva às críticas. Por isso o humor estará sempre no ser humano. Todas essas regras que andam ditando o politicamente correto dependem da agilidade, da habilidade e de como é dito a piada de cada humorista. Uma coisa é inquestionável: a piada só é boa quando tem uma ruptura do convencional. O humor vai sempre existir, mas há limite para ele. Existe limite para tudo na vida. O que é o limite no humor? É a maturidade, é você saber que pode, mas não deve e que não precisa rir daquilo. Eu sempre digo que pessoas que riem mais tem mais longevidade, mais leveza, sobrevivem mais. O que provoca câncer, depressão, frustração é a falta de humor.

A comunidade LGBTQIA+ sempre foi um público muito fiel a sua trajetória, tanto nos programas de TV quanto nos teatros. Esse cenário tem mudado?

Essa fidelidade fala muito sobre a história que eu construí ao longo dos anos, mas essa segmentação da sigla eu acho questionável. Acredito que ao invés de agregar ela acaba segregando. Antes era GLS, depois veio LGBT. A cada dia que passa entra mais uma sigla, como uma sopa de letras. Eu com 57 anos parei de acompanhar. Ninguém quer saber o que você faz da sua vida na cama, o que interessa é ter caráter, a sua lisura, o que você faz da tua vida.

Aproveitando a pauta LGBT, o que você tem achado da Copa do Mundo no Catar, País em que condena criminalmente a população gay?

Não apenas a comunidade gay. No Catar a pessoa não tem direito a liberdade pessoal de beber o que quer. A mulher não tem direito de existir. Me admira muito a Fifa ter abaixado a cabeça para um País tão negativo. É um país assassino. Se mata por nada. Olha o caso do Fábio Rabin que foi pego bêbado, que absurdo o que fizeram. Eu acho que o jogador tem de ir porque o jogador é pago para isso. Agora me admira muito pessoas, artistas que cantam a liberdade de expressão, irem para lá para financiar um local tão negativo. Nem se me pagasse eu iria para um País daqueles. Eu não estou sendo xenofóbica, eu estou sendo realista. As mulheres não têm direito de liberdade de expressão. Gay lá é pena de morte. Beber leva à prisão. Como é que você quer celebrar um evento mundial? É como se diz o ditado: quem come com porco...

Nany, quais os projetos para 2023? Tem muita coisa à vista?

Depois da pandemia eu não faço planos com mais de três meses. Para o Natal, eu vou fazer a abertura das comemorações em Vitória (ES), com a Maria Rita e a Orquestra Sinfônica. Vou voltar a fazer shows em Portugal, país que me recebe sempre muito bem. Há projetos para o teatro, retorno para a televisão, e tem quatro filmes que eu fiz para serem lançados em 2023. Eu já criei quatro sobrinhos e estou criando uma sobrinha neta agora. Está ótimo e me toma muito tempo. Uma coisa que eu sempre digo é: sobreviva às pessoas e não esqueça o bom humor.