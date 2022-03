Uma noite de muito rock 'n' roll para os fãs que apreciam os clássicos do anos 1960. Isso é o que garante Nasi e Os Spoilers, que se reúnem nesta sexta-feira (25/3) com um projeto que promete resgatar um rock nostálgico em uma pegada sessentista. Ex-vocalista da banda Ira!, ícone dos anos 1980, Nasi se apresenta com os músicos Daniel Tessler (guitarra e voz), Gustavo X (guitarra) e Johnny Zanei (baixo), no palco do Bar Cerrado Cervejaria, em Goiânia, às 22h.

Nasi e Os Spoilers evocam o universo do rock inglês com baladas românticas que combinam em cheio com o tom grave do vocalista com cara de bad boy, mas que derrete os corações das mocinhas em hits como Flerte Fatal, O Girassol e Tardes Vazias. O cantor e os músicos estão juntos desde 2017 em seus projetos.

Johnny Zanei, produtor e baixista da banda, aponta os principais objetivos junto com o músico.“Estamos 100% focados com a divulgação do disco e dos show, logo mais Os Spoilers estarão lançando um EP com músicas inéditas contendo participações internacionais e nacionais", disse o músico ao O POPULAR.

Na sexta-feira, de acordo com Johnny Zanei, o repertório que será apresentado em Goiânia são músicas dos últimos três singles, como FeedBack, Os Spoilers e Na América do Sul. "Os clássicos do Ira! são músicas que não podem faltar como Núcleo base, Envelheço na Cidade, Dia de Lutas e muita coisa de rock nacional que compõem outras bandas", menciona.



Os ingressos estão sendo comercializados em dois pontos de vendas até às 16h do dia do show. Após esse horário, apenas na bilheteria do Cerrado Cervejaria.



SERVIÇO

Show Nasi e os Spoilers + DJ Fábio Ferrá

Quando: sexta-feira (25/3)

Horário: abertura da portaria a partir das 21h

Locais de venda de ingressos

- Concessionária da Umuarama Harley-Davidson Goiânia - Av. S1, esquina com a Rua T-62, St. Bela Vista, ao lado do campo do Goiás esporte Clube), das 9h às 18h

- Stand de vendas da GPE Incorporadora com o lançamento do empreendimento 15W22, ,a rua 15 esquina com rua 22, setor Oeste, em frente ao Celsinho's Bar, das 9h às 18h

Valor: R$ 85 até quinta-feira, dia 24/03 (segundo lote).

No dia: R$ 100 (terceiro lote)

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)