A programação do Natal do Bem 2022 segue até o dia 1º de janeiro no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e de forma virtual, e apresenta nesta quarta-feira (28) o show de Pedro Scalon, a partir das 20 horas. O cantor goiano será acompanhado pela Banda Exagerados, composta pelos músicos Moka Nascimento, Hulk Pontes e Raphael Gomes. O ingresso é gratuito, mas é necessário retirar com antecedência via plataforma Sympla.

O repertório conta com os principais sucessos de bandas de rock nacionais, como Legião Urbana, Barão Vermelho e Titãs, além de músicas autorais de Scalon, presentes em seus álbuns Nas Margens do Tempo e Antigo Inverno.

Com mais de 20 anos de carreira no pop rock nacional, Pedro tem a música no sangue. Filho da pianista Viviane Vilela e neto do compositor e músico Henrique Duarte Netto, iniciou os estudos musicais aos sete anos de idade com o piano, passando para o violão e a guitarra posteriormente.

Com influências do rock e pop internacional, o repertório de Scalon envolve, ainda, MPB, blues e jazz. Ele também é conhecido por se dedicar a tributos a dois artistas icônicos da música brasileira, Cássia Eller e Cazuza. Este último lhe rendeu os cumprimentos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, que publicou no site oficial do filho uma matéria falando sobre o trabalho de Pedro e tecendo elogios ao show, além de presenteá-lo com a réplica da bandana que Cazuza usava tradicionalmente em seus shows.

Na estrutura do Natal do Bem 2022 acontecem diariamente projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes com o Guardião da Luz, sempre às 19 horas. A agenda de atrações é diária e gratuita. Para as apresentações musicais, que acontecem no Palácio da Música com limitação de plateia, é preciso retirar o ingresso gratuito através da plataforma Sympla.



SERVIÇO

Evento: Show de Pedro Scalon no Natal do Bem 2022

Data: quarta-feira, 28 de dezembro

Horário: 20 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Entrada gratuita com retirada de ingresso via Sympla.



Programação Natal do Bem 2022

De 27 de dezembro a 1º de janeiro - Centro Cultural Oscar Niemeyer



27 de dezembro (terça)

20h30 – Coral Infanto Juvenil Igreja Batista de Vila Nova e Coral da Igreja Batista de Vila Nova

28 de dezembro (quarta)

20h30 – show com Pedro Scalon e Banda

29 de dezembro (quinta)

20h30 – Vocal Onix Nações Brasil Internacional

30 de dezembro (sexta)

20h30 – Vocal Fac Uni Corus Internacional

31 de dezembro e 1º de janeiro (sábado e domingo)

20h30 – Exibição de apresentações artísticas gravadas