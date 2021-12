O Natal do Bem deste fim de semana será repleto de música. O evento, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, receberá, de sexta-feira (17) a domingo (19), artistas de Gramado e Canela (RS) no palco do Palácio da Música.

O espetáculo “Meu Presente de Natal” une música, dança e cenários exclusivos e promete encantar públicos de todas as idades. Os ingressos já podem ser reservados de forma gratuita pela plataforma Sympla.

O show conta a envolvente história de uma criança que sonha em conhecer a fábrica do Papai Noel e descobrir como os brinquedos são fabricados. O musical apresenta músicas e letras autorais interpretadas ao vivo com muita magia, emoção e personagens clássicos, como o soldadinho de chumbo, bailarina e os ajudantes do Bom Velhinho, levando o público à reflexão sobre "o segredo de acreditar". “Meu Presente de Natal” conta com 16 artistas e cerca de 50 figurinos.

Além do espetáculo, o público poderá assistir a uma projeção mapeada na cúpula do Palácio da Música, acompanhar a contagem regressiva para o acendimento da iluminação natalina com o guardião da luz, se emocionar com a Parada Natalina, que marca a chegada do Papai Noel, e visitar a Vila de Natal, que está encantadora.

A festa natalina, realizada por Governo de Goiás e OVG, conta com patrocínio de Enel, Saneago, Banco do Brasil/Governo Federal, Laticínios Piracanjuba, Caramuru, Super Frango, Boua, Bonfrigo e LaTerre. E ainda com apoio da Goiás Turismo, Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RedeMob), Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-Go), Serviço Social do Comércio (Sesc-Go) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-Go).

Serviço

Assunto: Governo de Goiás e OVG apresentam espetáculo com artistas de Gramado no Natal do Bem, no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Quando: Sexta-feira (17/12), sábado (18/12) e domingo (19/12), às 20h

Onde: Natal do Bem – Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO-020, Km 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/natal-do-bem-ovg---espetaculo-meu-presente-de-natal---d'arte-multiarte-1712/1438350