Década de 1950. Um jovem norte-americano branco, franzino, de topete brilhante, figurinos coloridos e um jeito único de dançar aparece para o rock e se torna sua salvação. Entre os dias de glória e a morte, Elvis Presley foi um dos responsáveis por revolucionar a música e consolidar o gênero como o principal ritmo do mundo. A história de um dos maiores ícones da cultura pop e que vendeu mais de 1 bilhão de discos será contada numa cinebiografia que estreia nesta quinta-feira (14) nas salas de cinemas do Brasil. O longa conta com direção de Baz Luhrmann e é protagonizado pelo ator Austin Butler.

Em Elvis, o cineasta australiano, dono de sucessos como Romeu e Julieta (1996), Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) e O Grande Gatsby (2013), retrata em quase três horas o início, a fama e a decadência do rei do rock, que morreu em 1977 aos 42 anos, por parada cardíaca. É a mesma fórmula que consagrou obras como Freddie Mercury, em Bohemian Rhapsody, e Elton John, em Rocketman. O filme ganha ainda mais peso com a presença de Tom Hanks, que interpreta o coronel Tom Parker, o empresário que descobriu o cantor na cidade de Memphis, Estado de Tennessee.

Quando Luhrmann foi anunciado como diretor, os fãs de Elvis já aguardavam um filme um tanto quanto exagerado em suas encenações. Musicalidade, brilho e movimento apareceram quase sempre em excesso em sua obra. Outra marca do cineasta é não se intimidar diante de gigantes da história, caso de Shakespeare, de quem se atreveu a fazer uma versão contemporânea de Romeu e Julieta. Em Moulin Rouge, por exemplo, ele revigorou os musicais, ganhou prêmios e foi responsável por transformar Nicole Kidman, sua protagonista, em uma estrela do primeiro escalão de Hollywood.

O que chama a atenção também na produção é a semelhança física de Austin Butler com Elvis Presley. Para a interpretação, ele ficou três anos sem ver sua família durante as gravações para ler livros e assistir filmes e ficar o mais imerso possível no universo do biografado. Antes de dar vida ao rei do rock, ele trabalhou durante um ano seis vezes por semana com professores de voz. A entrega pode render Oscar para o jovem, o que é bastante habitual na Academia, caso de Jamie Foxx, que levou pelo seu papel de Ray Charles em Ray, em 2005, e Rami Malek por sua transformação em Freddie Mercury.

Austin Butler, ex-astro teen da Disney, foi escolhido para o papel depois de uma indicação de Denzel Washington que trabalhou com o ator na Broadway em 2018 no premiado espetáculo The Iceman Cometh. Ele voltou a ficar em evidência depois que Quentin Tarantino o selecionou para o Era Uma Vez Em... Hollywood. A lista contava com nomes com um currículo mais extenso que o escolhido, caso de Miles Teller (Whiplash - Em Busca da Perfeição e Top Gun: Maverick), Ansel Elgort (A Culpa É das Estrelas e Baby Driver: Em Ritmo de Fuga) e Harry Styles (ex-One Direction, que atuou em Dunkirk).

Trama

O filme mostra o início da carreira do rei do rock e essa trajetória é contada pelo empresário Tom Parker, que logo de cara avisa aos telespectadores no trailer de divulgação da cinebiografia que “alguns vão achar que ele é o vilão dessa história”. A parceria entre eles foi firmada em 1955, quando o coronel – título honorário dado por Jimmie Davis quando virou governador da Louisiana – ouve rumores de um artista em Memphis que estava ganhando cada vez mais notoriedade por seu estilo único, numa combinação country e R&B. Seu nome era Elvis Presley - e para a surpresa dele, ele era branco.

De origem humilde, o longa resgata as influências musicais do astro que esteve desde criança na igreja e nos clubes noturnos, na Beale Street, rua no Centro de Memphis. Elvis bebeu direto da fonte com alguns dos maiores artistas negros americanos. Yola Quartey interpreta Sister Rosetta Tharper, Alton Mason é Little Richard, e Kelvin Harrison Jr. faz B.B. King. Rapidamente, ele fez todo mundo dançar ao som de Hound Dog e Burning Love, o que incomodou as autoridades, que insistiam que suas canções e os movimentos do corpo eram sensuais demais para os EUA conservador dos anos 1950.

A paixão de Elvis pela música e a busca pela fama são o ponto central do longa, que não deixa de humanizar o ídolo ao retratar os dramas de família, como a perda da mãe e a relação com sua mulher Priscilla Presley, vivida por Olivia Dejonge. Eles foram casados por seis anos e a trama sugere que a separação não foi por falta de amor, mas pelo momento que o cantor vivia, afundado em drogas e no álcool. Além disso, a relação conturbada com o empresário é trazida à tona. Era o coronel que decidia quais músicas ele deveria gravar, era ele quem sugeria suas amizades e o roteiro dos filmes, mesmo sem saber ler.

“Há uma história, que não está no filme, em que, quando Elvis morre e o coronel fica sabendo, ele pega o telefone e diz: ‘Faça mais discos’. E nós pensamos: ‘Nossa, que homem sem coração’. Mas ele diria: ‘Você queria os discos, não queria? Eu só estava fazendo o meu trabalho. Sempre que um ícone morre, nós corremos para ouvir sua música. Então, eu o estava mantendo vivo para vocês’. E, quando lembramos que ele estava ganhando dinheiro com isso, percebemos que é um relacionamento complicado. É uma das histórias mais memoráveis dos EUA”, disse Luhrmann, na divulgação do filme.



Mistério

A morte de Elvis em 16 de agosto de 1977 é cercada de muito mistério. O corpo do cantor foi encontrado num banheiro em Graceland, mansão em Memphis, onde ele vivia. Na ocasião, foi dito apenas que ele havia desmaiado e morrido. A causa informada foi de parada cardíaca sem relação com abuso de entorpecentes. A família colocou a autópsia em segredo durante 50 anos — o acesso às informações contidas no documento só poderá ser feito em 2027. Mesmo assim, o exame revelou o uso de substâncias, entre elas, Quualudes (sedativo), Percodan (forte analgésico), Demerol (analgésico) e Codeine (opioide usado no tratamento da dor).

Além de todos os mistérios sobre sua prematura morte, há uma teoria da conspiração criada pelos fãs que acreditam que Elvis está vivo, assim como acontece com Michael Jackson. Fãs alegaram, logo após o enterro, que haviam visto o ídolo no supermercado, em restaurantes, dentro de um carro e em aparições na mansão. Uma mulher chegou a afirmar que havia recebido um telefonema de Elvis. Muita gente acredita que ele tenha deixado os EUA e se mudado para a Argentina, onde adotou o nome de John Burrows, codinome usado muitas vezes pelo artista. Mesmo morto - para quem acredita na hipótese -, Elvis nunca deixou de ser reverenciado na indústria fonográfica e segue sendo uma máquina de fazer dinheiro.