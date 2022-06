O retorno da romaria do Divino Pai Eterno em 2022, após dois anos restrita às telas virtuais, marca não só o desejo de milhares de fiéis em realizarem o trajeto até Trindade, como também a exposição da última obra do consagrado artista plástico Angelos André Ktenas. O Parque dos Romeiros será entregue nesta sexta-feira (24/6). A estrutura é fruto de parceria público-privada e está instalada às margens da GO-060, mais conhecida como Rodovia dos Romeiros. A inauguração acontece no dia do início da festa, que segue até 3 de julho.

As últimas peças feitas pelo artista grego radicado em Goiás serão um homenagem aos peregrinos da procissão religiosa. São dois blocos de esculturas feitos em bronze que em conjunto compõem uma obra só. O primeiro ilustra a figura de uma família de quatro pessoas: pai, mãe, filho e filha, mais um cachorro. Já o segundo, a maior obra feita por Ktneas, com dois metros de altura, retrata a figura de um romeiro, um carro de boi e dois animais de tração.

Em outubro de 2019, o artista plástico e um dos fundadores da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG) concedeu uma entrevista ao O POPULAR. Na época, com 83 anos, Angelos Ktenas mencionou que a obra para o Parque dos Romeiros seria seu último trabalho antes da aposentadoria. “São 83 anos de idade e mais 60 de carreira. Além disso, a produção de esculturas exige muito esforço físico”, disse na ocasião o autor de mais de 70 bustos e outras obras em praças de Goiânia e mais de 400 trabalhos, entre bustos e monumentos, em todo o Brasil e exterior.

Ktenas foi internado, em dezembro do mesmo, no Hospital Anis Rassi para um tratamento contra pneumonia, e acabou falecendo após um agravo no seu quadro renal. Mas, as esculturas foram finalizadas como queria. “Ele sempre teve um sonho de fazer uma obra grande que marcasse o trabalho dele. Essa é realmente a realização de um sonho dele”, conta Zilma Faleiro Ktenas, viúva do artista ao O POPULAR.

Segundo Zilma Ktnas, Angelo já tinha uma premonição que não veria o seu trabalho concluído, e em um certo dia pediu que ela redigisse algumas coisas sobre as peças e seus colaboradores. “Ele me ditou uma página de um caderno grande. Aí por fim ele falou assim: ‘olha se qualquer coisa me acontecer, não tem nada que impeça esse trabalho de ser concluído’”, relata Zilma. A pedido do artista, a obra que homenageia os romeiros – e o próprio Angelo Ktneas - foi finalizada pela equipe que já o acompanhava.

As peças estão coladas na parte central do Parque dos Romeiros, uma área de nove mil metros quadrados que será destinada ao lazer e atividades religiosas. O parque contará com pomar com frutas típicas da região, área para realização de eventos como feiras, shows de pequeno porte, palestras, entre outras atividades, como uma barraca da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que costuma dar suporte para os romeiros nos dez dias de festas. Estacionamento e calçada acessível são outras características do local. Um um Posto Avançado do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás também será instalado no local, em setembro.

Fruto de uma parceria pública-privada entre o município de Trindade, Parqville Quaresmeira e a Cinq Desenvolvimento Imobiliário, o Parque dos Romeiros promete ser um espaço onde todos poderão praticar sua fé e aproveitar a área verde. “É nossa homenagem à cidade”, diz Eduardo Oliveiro, diretor de negócios da Cinq Desenvolvimento. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

