Três oficinas juninas são opções para a criançada no Flamboyant Shopping. Nesta quinta-feira (16/7), crianças de 3 a 12 anos poderão participar da Clube Kids Flamboyant, no espaço montado exclusivamente para o evento no piso 3 do centro de compras. As oficinas começam às 15h e seguem até 21h, com ingressos no valor de R$15.

Para quem gosta de colocar a mão na massa, a oficina “Pipoca Gourmet" apresenta atividades como: estourar pipocas na máquina, cobri-las com chocolate derretido, além disso, os pequenos poderão polvilhar-las com o sabor de preferência. A lista de ingredientes inclui, chocolates tradicionais e branco, paçoca, leite ninho ou chocolate em pó.

Leia também

Roberta Miranda e Zabumba Beach fazem show no Arraiá do Bem 2022, em Goiânia

Arraiá Anhanguera volta a ter edição presencial em Goiânia

Na oficina “Pé de Moça”, os participantes poderão fazer um dos doces preferidos da época junina, que nada mais é do que uma versão macia do pé de moleque. A criançada poderá amassar o amendoim e fazer brigadeiro de colher, utilizando ingredientes como leite condensado, leite em pó, chocolate derretido e também biscoito maisena. Para manter a diversão, os pequenos são orientados a moldar suas criações, aprendendo a desenformar e cortar em quadradinhos.

O shopping ainda oferece a oficina “Customização de Embalagens”, a partir de enfeites temáticos, além de recortes e brilhos. Assim, os participantes ainda puderam levar suas delícias em embalagens confeccionadas por si mesmo.

As famílias que optarem por participar da oficina precisam fazer um cadastro prévio, assinar o Termo de Responsabilidade e efetuar a compra do bilhete. Os pais ou responsáveis são orientados a permanecer próximo ao local durante a realização da atividade. Na bilheteria será vendido apenas ingressos para horários disponíveis no dia, sem possibilidade de aquisição ou utilização em datas posteriores. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)

SERVIÇO

Clube Kids Flamboyant – Oficinas Juninas

Período: quinta-feira a domingo (16/6 a 19)

Horário: 13h às 21h

Local: Piso 3 em frente a Nespresso

Classificação etária: 03 a 12 anos

Valor do ingresso: R$15 por cada oficina

Capacidade das oficinas: 12 crianças a cada 25 minutos