Com a proposta de mostrar a força das mulheres em um ambiente historicamente masculino, a Orquestra Feminina de Goiânia realiza concerto no Dia Internacional das Mulheres (8/3), no Teatro Goiânia, às 20h. As musicistas executaram um programa com obras de Vivaldi, Ponchielli e Chiquinha Gonzaga. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Com cerca de 20 mulheres atualmente, a Orquestra Feminina de Goiânia é composta por integrantes da Orquestra Sinfônica e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. O concerto terá regência da maestrina Raimora Karielly, que é violoncelista e estará fazendo sua estreia na direção de uma orquestra. Como solistas, participarão a flautista Sara Lima, a pianista Dalila Kaismer e as cantoras Anne Clarenci e Pâmela Calaço, que se revezarão frente à orquestra, mostrando o potencial e a força das mulheres no campo da música de concerto em Goiânia.

Sendo a pioneira nacional e a segunda do mundo, a Orquestra Feminina de Goiânia atuou entre 1959 e 1961, por iniciativa da pianista Belkiss Spenciéri, e levou as artistas goianas a se apresentarem em Belo Horizonte, na presença do então presidente Juscelino Kubitschek.

A atração principal da programação desta terça-feira são as obras de Chiquinha Gonzaga (1847-1935), compositora, pianista e maestrina brasileira. Mulher e mestiça, Chiquinha precisou enfrentar todos os preconceitos de uma sociedade patriarcal e escravistas para se firmar como um dos grandes talentos da música brasileira.

O concerto no Teatro Goiânia será realizado com acesso limitado do público, condicionado aos protocolos sanitários vigentes, além das orientações próprias adotadas pela direção do espaço. Será admitida a entrada gratuita de até 430 pessoas, o Teatro abrirá às 19h15 e a admissão será por ordem de chegada. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente.

SERVIÇO

Concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia em homenagem ao Dias das Mulheres

Local: Teatro Goiânia

Data: terça-feira (8/3)

Horário: 20h

Entrada gratuita