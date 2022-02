A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) abre nesta quinta-feira (24/2), às 20 horas, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), a temporada de 2022. No repertório do primeiro concerto do ano, peças do austríaco Joseph Haydn (1732-1809), do brasileiro César Guerra-Peixe (1914-1993) e a Quinta Sinfonia do compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953). A entrada é franca.

Ao longo do ano estão previstos cerca de 40 concertos, entre apresentações em Goiânia, pelo Estado e a turnê nacional. O repertório será bastante variado, com inspiração folclórica de Bartok, Guerra-Peixe, Kodaly e Stravinsky, até a música popular de Gershwin, Duke Ellington e Jonny Greenwood. Grandes nomes serão homenageados como Frank Sinatra e Stéphane Grappell.

Composições importantes de Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms e Tchaikovsky também estão no cronograma. “Os músicos dão sempre o seu melhor, onde quer que tocam. Mas abertura de temporada é sempre um momento especial para eles. Pelo que posso prever vai ser um concerto fantástico”, comenta o maestro britânico Neil Thomson, titular do grupo sinfônico desde 2014.

Também está prevista na temporada a gravação de mais quatro discos pela gravadora Naxos, líder do segmento erudito. Recentemente, o selo liberou no seu site o disco da OFG com duas sinfonias completas do compositor brasileiro Cláudio Santoro (1919-1989). O álbum faz parte do Projeto Brasil em Concerto, em parceria com o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), que vem sendo elaborado desde o início de 2017.



SERVIÇO

Filarmônica de Goiás realiza primeiro concerto de 2022

Data: quinta-feira (24/2)

Horário: 20 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Entrada Franca