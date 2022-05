Uma noite com músicas cheias de ritmos dançantes e melodias românticas é o que o público vai encontrar no concerto desta quinta (26). A Orquestra Filarmônica de Goiás sobe ao palco do Teatro Goiânia, às 20 horas, e será regida por uma referência da música de concerto, Jean Louis Steuerman. Na programação, Concerto para Piano e Orquestra, de Robert Schumann; Abertura de as Náiades, obra de William Sterndale Bennett, e a Sinfonia nº 7, de Beethoven.

Segundo o diretor artístico e maestro Neil Thomson, o regente e pianista convidado Jean Louis Steuerman tocará o concerto que provavelmente está mais próximo de seu coração: o Concerto para Piano, de Schumann. “A música de Schumann é, para mim, a essência do romantismo: um mundo cheio de pura emoção e fantasia”, explica.

“Eu sempre gosto de trazer algumas obras desconhecidas para o público. Então o concerto começará com uma bela abertura do compositor britânico William Sterndale Bennett, que foi uma criança prodígio comparado a Mozart”, destaca Neil Thomson.

A série de concertos da Filarmônica em 2022 faz parte do projeto Raízes. Segundo o diretor artístico da orquestra, é um dos projetos comunitários mais ambiciosos do Brasil. Ele foi pensado para envolver várias partes da comunidade de Goiás, desde projetos de educação musical com adultos e crianças até projetos de musicoterapia para pessoas com autismo, surdos, Alzheimer e deficiências físicas.

“Também usaremos a música como uma ferramenta para o controle da dor e para ajudar nos problemas de saúde mental. Temos uma grande parceria com o Departamento de Musicoterapia da UFG e somos a primeira orquestra do País a integrar a musicoterapia em sua temporada”, destaca Neil.

Seguindo o cronograma do projeto Raízes, o próximo concerto da Filarmônica acontece no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento acontece dia 2 de junho, às 20 horas e será gratuito para toda a comunidade.



SERVIÇO

Concerto: Orquestra Filarmônica de Goiás

Quando: Quinta-feira (26/5), às 20 horas

Onde: Teatro Goiânia – Rua 23, esquina com Avenida Tocantins, Centro

Informações: @orquestrafilarmonicadegoias

Entrada gratuita