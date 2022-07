A Orquestra Sinfônica de Goiânia marca a abertura do Flamboyant Garden Festival. A apresentação gratuita ao ar livre será nesta quinta-feira (7/7), às 19h30, dentro do projeto Música no Garden, no Flamboyant Shopping Center, em frente aos restaurantes Kabanas, Coco Bambu e Pobre Juan.



Sob a regência do maestro Eliseu Ferreira, a orquestra composta por mais de 70 músicos promete encantar o público com um repertório para quem aprecia clássicos, passando por trilhas sonoras de filmes internacionais a canções brasileiras que marcaram época. A beleza de instrumentos como flautas, clarinetas, violino, pianos, percussão e trompete, entre outros, são uma atração à parte.