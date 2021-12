Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta 'Concerto do Advento' nesta sexta-feira (3) Espetáculo faz parte do projeto 'Música nas Igrejas'

A Orquestra Sinfônica de Goiânia e o Coro Sinfônico de Goiânia, por meio do projeto Música nas Igrejas, apresentarão nesta sexta-feira (3), às 20h30, o "Concerto do Advento", no Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã. O recital terá entrada franca e com acesso limitado do público condicionado aos protocolos sanitários vigentes, além das orientações próprias adotadas p...