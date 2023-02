A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) realiza, nesta quinta-feira (16), às 20 horas, a abertura da temporada de 2023. O primeiro concerto será realizado no Teatro Escola Basileu França. A regência é do maestro ítalo-brasileiro Alessandro Borgomanero, com participação especial da solista mirim Stella Pelosini, de apenas 13 anos. A entrada é franca.



Com um repertório diversificado, a abertura será com o concerto para piano nº 23 de Mozart (1756-1791). Na sequência, uma seleção de suítes e aberturas de várias óperas, dentre elas Nabucco (Verdi), Carmen (Bizet), Bodas de Fígaro (Mozart) e Cavaleria Rusticana (Mascagni).



“A ideia desse repertório é achar algo que seja muito interessante da orquestra tocar e, ao mesmo tempo, pedagógico em relação à liberdade rítmica e de fraseado que a ópera permite fazer. Vai ser um programa bacana para o público escutar porque são melodias lindíssimas e muito conhecidas”, explica o maestro Alessandro Borgomanero.



Uma das principais funções da Orquestra Jovem, criada em 2001 e que conta atualmente com 75 integrantes, é formar músicos para outros grupos sinfônicos do Estado, do País ou de fora, tanto que poucos ficam por muitos anos. Em média, a OSJG realiza cerca de 30 concertos anuais em Goiânia e na região metropolitana.



SERVIÇO

Concerto: Abertura da Temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Regência: Maestro Alessandro Borgomanero

Data: Quinta-feira (16), às 20 horas

Local: Teatro Escola Basileu França / Av. Universitária, nº 1750, Setor Universitário

Entrada franca