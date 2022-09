Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), que formam Os Paralamas do Sucesso, estão de volta a Goiânia nesta terça-feira (13), a partir das 20 horas, em show no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). No palco junto com os veteranos, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone). O show faz parte de uma programação especial em comemoração aos 76 anos do Sesc.

O repertório segue uma toada retrospectiva e investe forte nos grandes hits consagrados em 40 anos de estrada, como Alagados, Lourinha Bombril, Ela Disse Adeus, Óculos, Saber Amar, Cuide Bem do Seu Amor e Lanterna dos Afogados. Canções do último disco de estúdio Sinais do Sim, lançado em 2017, também estão confirmadas na apresentação, caso de Não Posso Mais, Teu Olhar e Medo do Medo. O álbum, 21º do grupo, foi produzido por Mario Caldato Jr., que já trabalhou com Marisa Monte, Nação Zumbi e Beastie Boy.

Antes da paralisação dos eventos por conta da pandemia, Os Paralamas do Sucesso dificilmente ficavam sem tocar pelo menos uma vez no ano em Goiânia. A última vez que a banda se apresentou na cidade foi no segundo semestre de 2018 com a turnê do álbum mais recente, que sucede Brasil Afora (2009). Já em 2017, eles fizeram um show especial no palco do projeto Flamboyant In Concert ao lado do guitarrista Dado Villa Lobos (Legião Urbana).

Embora tenha sido fundada em 1982, a banda considera o disco Cinema Mudo, lançado no ano seguinte, como o seu marco zero. Por isso, as comemorações das quatro décadas ficarão para 2023. Um fato é celebrado a cada ano: Os Paralamas do Sucesso são a mesma banda desde o começo. Herbert e Bi se conheceram ainda crianças em Brasília, onde moravam, e se reencontraram no Rio de Janeiro em 1977. Já no Ensino Médio, eles resolveram formar um grupo, junto com o baterista Vital. O grupo acabou em 79 por causa do vestibular.

Eles retornaram em 1981. Foi nessa época que surgiu o nome da banda, uma invenção de Bi que todos acharam engraçado. Inicialmente, o grupo tinha dois cantores (Herbert só tocava), Ronel e Naldo, que saíram em 1982. No mesmo ano, Vital faltou a uma apresentação e foi substituído por João Barone, que assumiu de vez o lugar na bateria. Vital e sua Moto foi o primeiro grande sucesso nas rádios e que abriu as portas para uma grande gravadora e para os shows. Depois disso, eles lançaram o registro Cinema Mudo.



SERVIÇO

Show: Paralamas do Sucesso

Data: Terça-feira, 13 de setembro, às 20 horas

Local: Palácio da Música, Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020 (Saída para Bela Vista), km 0

Ingressos: esgotados