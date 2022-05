O cantor e compositor Oswaldo Montenegro apresenta em Goiânia seu novo show, 'Lembrei de Nós', no Teatro Rio Vermelho. O encontro do público com o artista está marcado para o dia 10 de junho, às 21h30.

Nesse espetáculo, além da música que dá título ao show e outras novas composições, como Não há Segredo Nenhum, o cantor relembrará seus grandes sucessos, como Lua e Flor e Bandolins. Batendo papo com o público, atendendo a pedidos e contando causos sobre sua longa trajetória, Montenegro transformará o momento num encontro especial entre artista e plateia.

Os ingressos já estão à venda no site entretickets.com.br, variando de R$ 70 (meia social, com doação de 1kg de alimento) até R$ 260 (plateia VIP fã).