Um show para os corações apaixonados ou para quem já sofreu por um grande amor. O que não falta na profunda obra do cantor e compositor carioca Oswaldo Montenegro são poesias e declamações sobre afeto, relacionamentos e os seus dissabores. Em clima de serenata, o menestrel traz a Goiânia pela primeira vez nesta sexta-feira (10), às 21h30, a nova turnê Lembrei de Nós, no palco do Teatro Rio Vermelho. Durante o espetáculo, o artista vai bater um papo com o público, contando histórias sobre sua trajetória, além de atender pedidos do extenso repertório de sucessos com mais de 40 discos.

“Vamos tocar Léo e Bia, Intuição, Metade, Quando a Gente Ama, A Lista, Bandolins, Estrada Nova, Agonia e tudo que o público pedir, como em uma serenata. Vai haver muita conversa, vamos atender aos pedidos que vierem da plateia. Será mais do que um show, será um encontro, aliás, um reencontro, para o qual estou bem animado”, ressalta o artista, em entrevista ao POPULAR. A apresentação de Oswaldo Montenegro na capital estava marcada para fevereiro, quando precisou ser adiada por conta do aumento dos casos de Covid-19. Os ingressos adquiridos anteriormente seguem valendo.

No palco, muito mais que um passeio por vários clássicos da sua carreira, iniciada em meados dos anos 1970, Oswaldo Montenegro quer celebrar a vida com uma mensagem de novos tempos. “Quero levar esperança e alegria para a galera. Passamos por anos de dor e merecemos nos presentear com consolo e felicidade. Música é para isso, é para fazer bem. Por isso, incluí no repertório Sem Mandamentos e Eu Quero Ser Feliz Agora. Não temos direito a pessimismo. A música que dá título ao show, Lembrei de Nós, diz: ‘A vida é o que se inventa, inventa, então, que é feliz’”, comenta ele.

Além dos inseparáveis violões de 6 e 12 cordas, Oswaldo Montenegro estará acompanhado dos virtuosos músicos Madalena Salles, na flauta e no teclado, Sérgio Chiavazzoli, nos violões, guitarras e bandolim, e Alexandre Meu Rei, no baixo e nas guitarras. A banda o acompanha há vários anos. “Tocar junto não é uma coisa matemática. Envolve entendimento, doação. Quanto mais tempo se toca junto, mais as almas vão se entendendo e o público percebe isso”, disse ao POPULAR na última apresentação na capital, em maio de 2019, no projeto A Emoção de Um Encontro, ao lado do amigo Renato Teixeira.

O novo show do artista foi planejado durante a pandemia e começou a rodar o Brasil no início de 2022, com quase 80 datas fechadas. O nome da turnê foi batizado com o título da composição que fala de um amor que não foi concretizado. “Lembrei de nós/ Do que não foi/ Se não foi, não vai ter final/ Se Deus está em tudo/ ...Deus é o que você quis/ E você quis a tua estrada sem sol”. O videoclipe, estrelado e dirigido pelo próprio cantor carioca, está disponível nas plataformas digitais e conta com mais de 8 milhões de visualizações no canal de Montenegro no YouTube.

Os tempos sem shows foram produtivos para o carioca, quando ele também lançou o single Vento do Futuro. Quem acompanha a trajetória de Oswaldo Montenegro sabe que ele é um verdadeiro craque em recriar canções da sua própria discografia, caso de agora em que essa letra remete a outras músicas do seu cancioneiro. Apesar das novidades, ele não pensa em lançar um disco. “Não pretendo. Vou lançando composições à medida que ficam prontas e todo mês um clipe. São novos tempos. Fico feliz quando uma música viraliza, claro, mas deixo que elas sigam o seu destino”, comenta.

Amor

Falar de amor faz parte da discografia de Oswaldo Montenegro. Nem sempre significa que são relações que duraram para sempre. Por exemplo, na última turnê, Balada para Um Ex-Amor, que marcou sua volta aos palcos, o que não faltam são canções que retratam o fim de uma parceria conjugal. A dificuldade em admitir o fim do sentimento está em Bandolins, paixão que se transforma em amor fraterno aparece em Por Brilho e os términos sem dor em Taxímetro. Ele, que já foi casado com a atriz Paloma Duarte e com a flautista Madalena Salles, diz que suas canções não refletem seus relacionamentos.

“Não necessariamente. Às vezes invento histórias, às vezes escrevo sobre coisas que ouvi alguém contar, e muitas vezes misturo tudo com o que me aconteceu”, afirma ele, que gosta de proporcionar histórias nas suas composições sem pretender chegar ou oferecer conclusões sobre elas. “Minhas músicas mais conhecidas, como A Lista, Bandolins e Intuição, não têm uma abordagem romântica direta, embora sempre traga um lirismo que acho que herdei da minha infância, na época em que vivi em São João Del-Rei, em Minas Gerais, onde convivi com serenata e afeto”, complementa.

Com mais de 40 discos gravados, 15 peças musicais e diversas trilhas sonoras para televisão, cinema e balé, o processo de composição é algo sagrado para Oswaldo Montenegro e que ele não costuma dividir em várias mãos. “Só consigo compor sozinho, a não ser alguns temas para teatro ou filmes, que vem na minha cabeça durante algum ensaio ou reunião. Mas minha preferência para criar é a solidão”, disse ao POPULAR em outras entrevistas. Muitas dessas criações já foram gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Zizi Possi, Gonzaguinha, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Belchior e Sivuca.