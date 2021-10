Com o propósito de melhorar a autoestima de quem luta contra o câncer, a segunda edição do Moda Inclusiva na Passarela com Pacientes de Câncer de Mama será nesta sexta-feira (29/10), ​às 19 horas, no terceiro piso do shopping Bougainville, em Goiânia. Além de 20 mulheres, o desfile terá um homem que também passou pela experiência da mastectomia. A coleção exibirá peças coloridas e inusitadas da guineense Nyna Koxta, que trabalhou a moda africana inspirada pela causa, evidenciada internacionalmente durante o Outubro Rosa.



Além do design, com roupas que permitam uma interação livre de discriminações. A alegria das cores das peças também foi pensada para transmitir melhores sensações.



Os organizadores destacam que faz parte da vivência do paciente mastectomizado lidar com o preconceito de uma sociedade que impõe padrões de beleza e cultua o “corpo perfeito”, pois a mastectomia consiste na retirada cirúrgica de toda a mama. Também ponderam ser comum, durante o tratamento, acontecer a queda do cabelo, o que também pode impactar na autoestima. Estudos de 2020 da Sociedade Brasileira de Mastologia mostram que o medo da rejeição (40%) e a consequente depressão (30%) são barreiras que atrasam o avanço do tratamento das pacientes.

Como estilista, ecóloga e analista ambiental, Nyna Coxta aponta que a inclusão e a sustentabilidade ainda devem ser trabalhadas na sociedade: “É complicado porque as pessoas ainda não entendem que têm que juntar as duas coisas para ter uma empresa, uma marca saudável. Isso é muito importante na nossa vida e eu acredito que mais para frente todas as empresas vão ter que aderir a campanhas como essa”. Nyna reside em Goiânia desde 2012, trabalha com moda africana por e-commerce e já realizou outros eventos inclusivos. A primeira edição do desfile com modelos com câncer de mama aconteceu em 2019.



A modelo Claudineia Nunes de Oliveira, 42 anos, diz que o desfile é um momento de distração. Há 4 meses, ela perdeu o marido para o Covid-19. “Ele era meu companheiro e me incentivava muito a caminhar, mas hoje a motivação vem dos meus filhos", ressalta.

“É possível viver após o diagnóstico. Mas primeiro, é importante vencer o medo do exame e autoexame”, alerta a psicanalista e psicóloga especialista em saúde hospitalar em oncologia, Márcia de Faria. Há 24 anos ela trabalha no acompanhamento de mulheres com câncer e atua na Associação de Portadores de Câncer de Mama (APCAM). A associação sem fins lucrativos faz parte da organização do evento inclusivo e age no campo educativo e preventivo da doença, além de promover oficinas de costura de lenços e reuniões mensais de confraternizações.

Serviço

Desfile Moda Inclusiva para Pacientes de Câncer de Mama

Dia: 29 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: 3° andar do Shopping Bougainville

Entrada Franca

Contato: (62) 98257-2502 ou (62) 99319- 4413