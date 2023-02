Imagens coloridas com indígenas das etnias Kayapó, Krahô e Xavante chamam a atenção de quem passa pelo Parque Areião. As cores neon e fluorescentes contrastam com o verde escuro da grade e da mata da unidade de conservação, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. É a exposição Corre Curumim!, do fotógrafo Wagner Araújo, que integra a 1ª edição do projeto Expourbi.

Em cartaz no Areião desde o dia 11 deste mês, o ensaio ficará exposto durante os meses de fevereiro e março no local. Já em abril e maio, a exposição será transferida para o Parque Bosque dos Buritis, no Setor Oeste.

Wagner Araújo explica que as imagens fazem parte de uma pesquisa realizada no intervalo de cinco anos, durante a convivência com etnias indígenas brasileiras. Esse convívio se deu nos encontros culturais que acontecem anualmente na Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Ele diz que, apesar de apresentar etnias indígenas distintas, as imagens dialogam entre si, “dentro da rica diversidade cultural nativa brasileira, entre as riquezas naturais, culturais e humanas, tendo sempre em comum a contemplação, a admiração, o reconhecimento e valorização de nosso patrimônio material e imaterial”.

Para o fotógrafo, essa é uma forma de salvaguardar as culturas dos povos originários, constantemente ameaçadas. “O campo de investigação é a natureza humana e, aqui, os parentes indígenas são o fio condutor. Responsáveis pela formação de nossa raça brasileira, estão presentes em nosso DNA e literalmente na raiz de nossa identidade enquanto nação latino-americana. Devem ter todo o respeito, admiração e cuidado na preservação de sua memória ancestral, integridade física e cultural”, detalha.

Curumim é a forma como as crianças indígenas são chamadas. “Assim, os curumins, em toda a sua graça e pureza, são o símbolo desta fragilidade ameaçada, que nesta exposição vêm a público sensibilizar a nossa atenção”, afirma o fotógrafo.

Para o professor Guilherme Ghisoni, que fez leitura e apresentação da exposição, Wagner Araújo é uma das referências da fotografia no Centro-Oeste, com uma produção que se estende por quase 40 anos e desde 2013, um dos seus temas recorrentes são os índios. “Em seu trabalho mais recente, o artista se afasta da estética documental, que foi sempre sua marca característica, e avança em direção a uma reflexão visual que introduz elementos expressivos, de modo intencional, através do uso de cores. Por meio dessa via estética, o artista nos convida a uma reflexão. O mundo não é composto apenas pelos fatos que a câmera registra, mas pelos sentimentos e emoções que temos, ao partilhar um espaço e um tempo que nos é comum. É essa dimensão expressiva, dos sentimentos decorrentes da partilha de um mundo comum, que as cores de Wagner tornam visíveis”, destacou.

Projeto

A primeira edição do Projeto Expourbi tem o objetivo de produzir exposições fotográficas itinerantes na cidade de Goiânia, contendo imagens impressas com qualidade de alta definição, montadas em suporte de metal, em grandes formatos nos parques da cidade. A partir de uma linguagem contemporânea, fora dos espaços tradicionais como museus e galerias, a fotografia torna-se fisicamente acessível, ressignificando a paisagem da cidade e propondo reflexões.

O projeto faz parte da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Goiânia, e conta com autorização da Agência Municipal de Meio Ambiente.

SERVIÇO

Exposição Corre, Curumin

Quando:

até março de 2023

Local:

Parque Areião