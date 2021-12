Magazine Parque Mutirama terá apresentações para o Natal Local funcionará até 6 de janeiro das 16h às 22h, exceto entre os dias 24 e 26 de dezembro e entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro

A Prefeitura de Goiânia organizou para o Parque Mutirama uma programação que contará com apresentações em comemoração ao Natal neste fim de ano. Nesta sexta-feira (17), às 20h30, haverá a apresentação da peça do Pinocchio. No sábado (18), os visitantes poderão assistir à Fábrica de Brinquedos e no domingo (19), o Quebra Nozes. Entre os dias 21 a 23 de dezembro, também, h...