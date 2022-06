A cantora e compositora Paula Toller se apresenta em Goiânia na próxima sexta-feira (10/6), no Centro de Convenções da PUC-GO, às 20h. O show contará com os sucessos da carreira solo e no grupo Kid Abelha. Limitado a um lote, os ingressos já estão à venda pelo site alphatickets.com.br. Os preços variam de R$ 80 a R$ 110.

Ex-integrante do Kid Abelha, banda de pop brasileiro que vendeu mais de nove milhões de discos, Paula Toller promete entregar ao público um repertório composto por canções da sua carreira solo e no antigo grupo. O seu mais novo lançamento, “Eu amo Brilhar”, disponível nas plataformas digitais, também faz parte do set list da noite.

“Como eu quero”, “Nada Sei”, “Amanhã é 23 e “Lágrimas e Chuva” serão algumas das músicas interpretadas por Toller, com o auxílio do produtor Liminha (arranjos e violão), além de Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

O ingresso de R$ 80 vale para a poltrona superior e o R$110 para poltrona ab poltrona inferior (vip). Com a doação de 2kg de alimento não perecível será concedida a meia-entrada solidária. Estudantes, idosos professores e funcionários públicos também têm direito à meia-entrada.

A apresentação do dia 10 de junho é uma remarcação de um show do ano passado, que foi adiado devido a pandemia da covid-19. Os ingressos adquiridos anteriormente terão validade para a nova data. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Show de Paula Toller em Goiânia

Quando 10 de junho

Horário: abertura dos portões do às 20h. Previsão do início do show às 21h

Local: Centro de Convenções PUC Goiás

Endereço: Campus II - Avenida Engler, 507 - Jardim Mariliza, Goiânia - GO, 74885-460. Ao lado do Memorial do Cerrado. (Telefone: 3946-1067) / (62) 3942-6575

Ingressos: De R$ 80 a R$ 110

Venda em no site Alpha Tickets

Será exigido o cartão de vacinação com a dose de reforço da vacina ou exame de PCR com até 48h de antecedência.

