O ator Paulo Betti é uma das atrações da 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que começa no dia 15 de fevereiro, no Cinex no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Paulo Betti vai fazer a oficina, aberta ao público, sobre “Como Interpretar para Cinema, TV e Teatro”, além de conversar sobre sua longa trajetória como ator.

Além do workshop de interpretação com Paulo Betti, haverá uma apresentação da humorista Dadá Coelho, mulher do ator, com o show Cuzcuz na Mão. “Vai ser incrível. Vocês se animem porque a gente está entusiasmado”, diz a artista.

Leia também:

- Mostra 'O Amor, a Morte e as Paixões' exibirá 50 filmes no CineX do CCON, em Goiânia

- Trio elétrico de Ivete terá transmissão ao vivo direto de Salvador

Nesta edição, além de escolher entre 70 filmes, o público contará com livraria, café e restaurante. As sessões começam às 11 horas e a última será às 22h30.

O lançamento da 14ª edição da mostra será neste quarta-feira (8/2), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 19h30. Na ocasião, os organizadores do evento devem divulgar a programação completa dos filmes. Na mesma data os ingressos serão liberados para a compra.

Os participantes da mostra podem pagar o ingresso de R$ 30 por sessão ou adquirir uma das opções de passaporte: 5 filmes, R$ 130; 10 filmes, R$ 230; e 20 filmes, R$ 360.