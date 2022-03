Este ano, por conta do adiamento das comemorações de carnaval por conta da pandemia de Covid-19, o Piry Bar e Restaurante está organizando a sua festa carnavalesca. A 1ª edição do Bloco Pipoca do Piry será no dia 9 de abril, um sábado, com mais de dez horas de folia em um evento recheado de gastronomia nordestina.



Para animar ainda mais a festa, os cantores goianos Mara Cristina, Grace Carvalho, o grupo Zambumba Beach e o DJ Danilo Xidan (foto) subirão ao palco trazendo um mix singular. Os interessados em participar já podem adquirir seu ingreso, disponível no site linktr.ee/pirybarerestaurante.