Após mais de um mês, a CasaCor Goiás 2022 chega à reta final. Para homenagear a edição que celebra os 25 anos da mostra de arquitetura, decoração e paisagismo, o jornal POPULAR, em parceria com a CasaCor Goiás, realiza nesta terça-feira (28/6) uma premiação que reconhece os melhores ambientes da exposição em nove categorias.

O Prêmio CasaCor Goiás/O POPULAR contou com o júri popular para eleger, por meio de uma enquete no site do jornal, quatro ambientes: quarto favorito, banheiro favorito, cozinha preferida e sala preferida. A votação, realizada entre o dia 31 de maio e 20 de junho, contou com mais de 15 mil participações.

Leia também:

CasaCor Goiás 2022 começa nesta sexta-feira (20) com o tema Infinito Particular

Vote e escolha os seus ambientes preferidos da Casa Cor Goiás



Um júri técnico, formado por profissionais da arquitetura, design e jornalismo, escolheu as demais categorias: projeto mais original; projeto mais ousado; melhor projeto comercial; melhor projeto público; melhor projeto CasaCor 2022 e menção honrosa.

O resultado será divultado em evento de premiação nesta terça, às 19h30, no Espaço Sebrae da CasaCor Goiás. A cerimônia de entrega dos troféus contará com a presença dos participantes da mostra, homenageados e convidados.



A CasaCor 2022 segue até o dia 5 de julho, no Flamboyant Shopping. Com o tema "Infinito Particular", a edição deste ano é uma referência às casas biográficas, hiperconectadas e que contam histórias. Ao todo, são 37 ambientes idealizados por 60 profissionais da arquitetura, design e paisagismo, entre jovens talentos e nomes consagrados do Estado, que mais uma vez trazem para a mostra o morar contemporâneo, em espaços amplos, com mais de 100 metros quadrados com soluções criativas, inovações tecnológicas e novidades do mercado. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)



SERVIÇO

Prêmio CasaCor Goiás/Jornal O POPULAR

Data: 28 de junho

Horário:19h30

Local: Espaço Sebrae; CasaCor Goiás - Flamboyant Shopping