Soul funk, brasilidades e rock. Esses serão os ritmos do Lowbrow Lab Arte & Boteco no feriado de Corpus Christi. O som ficará por conta da banda Produto Interno Groove e do DJ Xidan, que iniciarão as apresentações às 20h30. Formado por Michel Edere (vocal), Lucas Ribeiro (bateria), Brunno Prudente (baixo) e Matheus Guerra (guitarra), o Produto Interno Groove homenageia a música popular brasileira e todas as suas vertentes, instrumentos, vozes e ritmos.



Belchior, Tim Maia, Secos & Molhados, Fagner, Novos Baianos, Jorge Ben Jor, Lenine, Chico Buarque e Gilberto Gil são alguns dos nomes que integram o repertório dançante e soul do grupo que, além de novas versões para clássicos da nossa música, também é marcado por sons autorais. Já Danilo Xidan é conhecido por sua energia contagiante e apresentação performática. Além de DJ, ele é músico, compositor, produtor e técnico de som, somando mais de 15 anos de pesquisa sonora e experiência de palco.



O ingresso custa R$ 20. Rua 115, nº 1.683, Setor Sul. Informações: 3932-4604.