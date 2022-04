Uma das épocas mais doce do ano, já está entre nós: a Páscoa. Para alguns essa data é sinônimo de religiosidade e boas companhias. Entre o público infantil, esse é um período que rende atividades super divertidas. Confira a programação especial para a criançada, de sexta-feira a domingo (15 a 17/4), em shoppings da capital.



Coelhinho da Páscoa

Para proporcionar uma experiência ainda lúdica e especial nesta Páscoa, o Flamboyant Shopping promete ficar ainda mais divertido de sexta-feira a domingo (15,16 e 17/4). Nessas datas, sempre das 12h às 15h e das 17h às 20h o Coelhinho da Páscoa estará presente fazendo a alegria das famílias.

Já no Goiânia Shopping, neste sábado (16/4), o público poderá tirar fotos com o Coelho da Páscoa. Serão quatro sessões: das 14h às 14h30; das 15h às 15h30 e das 16h às 16h30 e das 17h às 17h30, no piso 3 , ao lado da Villa Kids. As inscrições para tirar foto devem ser feitas no piso 1, em frente à Riachuelo, com antecedência de 30 minutos antes de cada sessão.



Oficina “Pequenos Grandes Chefs”

Os preparativos para a Páscoa no Flamboyant, ganham sabor especial com a oficina “Pequenos Grandes Chefs”, desde o dia 7 de abril. Os participantes serão transformados em verdadeiros chef e soltarem a imaginação na cozinha. As crianças serão acomodadas em uma bancada e terão à disposição diferentes recheios, como bolo, chocolate e confetes coloridos, para seu próprio Ovo de Páscoa de Colher.

A atração ficará disponível até o próximo domingo (17/4), para crianças entre 4 e 12 anos de idade, sempre das 14h às 20h. Para ter acesso ao evento, que será realizado na praça 1, basta fazer o cadastro das crianças e adquirir o ingresso de R$20, que inclui o material necessário para o preparo dos alimentos e acompanhamento de monitores especializados. Cada oficina terá duração de 25 minutos e capacidade para 12 crianças.

Já no Goiânia Shopping, no sábado (16/4), a criançada poderá participar da Decoração de Ovos Recheados de forma gratuita. Serão cinco oficinas: às 14h30, 15h15, 16h, 17h45 às 18h30 a programação acontecerá no piso 1 do shopping, em frente à loja Riachuelo.

Caça aos ovos de Páscoa

O caça ovos é uma brincadeira tradicional, onde as crianças seguem pistas para encontrarem seus ovos ou chocolates que foram escondidos pelo coelhinho. Através da proposta, o Buriti Shopping, irá apresentar a atividade para os pequenos de sexta a domingo (15, 16 e 17/4), das 14h às 17h. Os interessados em participar, é necessário adquirir o ingresso, no local, com valor de R $10.

O shopping estará disponibilizando mapas de 5 trajetos diferentes que incluem o piso térreo e o piso 1, o objetivo é que as crianças descubram qual é a loja, ir até lá, retirar o adesivo e após completar todo o mapa, voltar até o local do evento para retirar seu ovo de páscoa.

(Laura Oliveira é estagiária do CJC em convênio com a PUC-Goiás)