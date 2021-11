Após a estreia na última quinta-feira (4/11), a programação do Paralelo 16º - Mostra Internacional de Dança Contemporânea seguirá com apresentações nacionais e internacionais. Nesta semana, cinco grupos, sendo dois internacionais, se apresentarão no formato virtual até o dia 15 de novembro. Nesta quarta-feira (10/11), às 20h, dando continuidade à 10ª edição, será divulgado o resultado das oficinas oferecidas por Lavínia Bizzinoto, Alexandre Maia e Gabriela Leite, no canal do Youtube.

A goiana Giro 8 Cia de Dança apresenta Teia, às 20h, também no YouTube, no dia seguinte, 11/11 (quinta-feira). Posteriormente, no dia 12/11 (sexta-feira), a Cena 11 Cia de Dança, de Florianópolis (SC), apresenta o seu mais novo espetáculo Matéria Escura, às 20h, no Vimeo.

O Grupo Corpo, de Belo Horizonte (MG), apresenta Gira, no dia 13/11 (sábado) e o Art Project Bora, da Coreia do Sul, integra a programação com Somoo, no dia 14/11 (domingo). As duas serão transmitidas às 20h, no canal do YouTube. No mesmo horário e canal, Ederson Xavier apresenta, da Holanda, 12 & Things Are Perfect, no dia 15/11 (segunda), encerrando a programação.

Com plateia e diretamente do Teatro do Amazonas, O Grupo de Dança do Amazonas abriu as apresentações do Paralelo 16º com o espetáculo TA: Sobre Ser Grande. Também presencialemnte, o público retornou ao Teatro Goiânia, na última sexta-feira para assistir ao Estou Sem Silêncio, da Quasar Cia de Dança. No dia 6/11 (sábado), Modern Table, da Coreia do Sul, integrou a programação do festival apresentando Ham:Beth. Além disso, o espetáculo infantil Fica Comigo, do grupo goiano Ateliê do Gesto, estreou no Teatro Goiânia, no dia 7/11 (domingo).

Neste ano, o projeto conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. O Paralelo 16º é uma realização da Quasar Cia de Dança e da Associação Quasar de Cultura.

SERVIÇO

10ª edição do Paralelo 16º - Mostra Internacional de Dança Contemporânea

Datas: 10 a 15 de novembro

Horário: 20h

Acesse às transmissões virtuais no Canal do Paralelo 16º

10/novembro – Transmissão dos trabalhos de videodança das Oficinas - YouTube

11/novembro – Grupo: Giro8 Cia. De Dança (GO) - Espetáculo: Teia - YouTube

12/novembro – Grupo: Cena 11 Cia. De Dança (SC) - Espetáculo: Matéria Escura - Vimeo

13/novembro – Grupo: Grupo Corpo (MG) - Espetáculo: Gira - YouTube

14/novembro – Grupo: Project Art Bora (Coréia do Sul) - Espetáculo: Somoo - YouTube

15/novembro – Grupo: Ederson Xavier (Holanda) - Espetáculo: Things are perfect & 12 - YouTube